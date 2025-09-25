銅價大漲逾3% 創15個月高價 全球第二大銅礦場災變後宣告不可抗力

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，可能無法履行供應合約，消息引發國際銅期貨價格大漲。路透
自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，可能無法履行供應合約，消息引發國際銅期貨價格大漲。路透

國際銅價周三（24日）大漲超過3%，觸及15個月高點，因美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，同時大幅下調2026年產量預估，顯示銅供應前景緊縮。

倫敦金屬交易所三個月銅期貨24日收盤上漲3.6%，報每噸10,336.50美元，盤中一度漲至每噸10,358.50美元

，創出一年多高價，距離2024年5月創下的歷史高價11,104.50美元已經不遠。

自由港麥克莫蘭24日表示，該公司位於印尼的格拉斯伯格礦場Grasberg Block Cave礦區先前發生事故，已遭遇不可抗力因素，可能無法履行該礦的供應合約，同時還下調本季銅、金產量預期。格拉斯伯格礦場是全球第二大銅礦，占全球產量的3%。

BMO Capital Markets分析師艾默斯表示：「規模非常大」，「這發生在銅供應已經相當緊張的時候。在其他條件相同的情況下，我們將面臨比以往更高的新價格機制」。

自由港麥克莫蘭股價24日收盤重挫近17%，是五年多來最大跌幅。

在9月8日，Grasberg Block Cave地下礦井發生致命的土石流，導致兩名勞工死亡，五人失蹤，促使自由港麥克莫蘭銅金公司暫停該礦區運營。該公司表示，兩個未受影響的礦場可能會在第4季重啟，但Grasberg Block Cave礦場可能要到2026年上半年才能分階段重啟。

市場稍早雖已消化部分供應緊張因素，但自由港麥克莫蘭關於印尼事業2026年產量或比原估值低35%的最新說法，仍帶動銅期貨格大漲。

商品市場分析公司常務董事史密斯表示，不可抗力事件「導致立即的空頭回補大漲」。

能源轉型和AI熱潮已經推動銅的需求飆升，然而，從南美洲到中非的銅礦近期遭遇一連串事故和干擾，引發供應緊張情勢。除了最新的印尼銅礦場事件，在5月，剛果民主共和國Ivanhoe Mines的旗下礦場，因地震活動而發生淹水；6月，加拿大礦商泰克資源在智利的兩處設施，營運受到港口和加工廠中斷事件影響；7月，智利 Codelco礦場發生致命事故，導致該地的活動停擺超過一周。

這些供應限制，加上不斷上升的需求，讓華爾街銀行紛紛上調銅價預期。其中，高盛集團預測銅價將飆升至每噸15,000美元，而花旗集團則預期達到13,000美元。

印尼 銅價

