Fed官員對後續降息看法分歧 古斯比示警勿過度提前寬鬆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。路透
聯準會（Fed）官員對於美國下個月是否進一步降息看法呈現分歧，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（有表決權）認為不宜接連降息，強調勞動市場急遽降溫並不代表經濟衰退即將來臨；舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（無表決權）則認為可能有必要繼續降息，但Fed宜審慎而為。

古斯比上周在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議支持調降利率1碼（0.25個百分點）到4%至4.25%之間，但他接受英國金融時報時表示，接下來的政策表決中，他支持進一步降息的意願較低。

他說：「我對於基於通膨只是暫時性、終將消退的前提，而過度提前實施一連串降息感到不安。」他說，中西部很多企業仍擔心通膨尚未得到控制。

古斯比表示，芝加哥聯準銀行推出一套新的勞動數據，彙整多項經濟報告後產出的即時資訊，其中顯示就業市場僅出現「輕微」降溫，並未暗示美國經濟正陷入急遽放緩。

他說：「我們的就業市場仍大致穩健。」他並指出，4.3%的低失業率和勞動市場離職率所呈現的情況，比受到川普打擊移民政策影響的非農就業數據更為正面。

他並表示，雖然關稅對通膨的影響可能只是短暫的，但通膨已經連續四年半高於Fed的2%目標，而且「現在正走向錯誤的方向」。

古斯比表示，他支持上周降息，原因在於跡象顯示川普貿易戰帶來的通膨壓力，比多數經濟學家原先擔心的要小，原因之一在於主要貿易夥伴無意反擊美國。

戴莉周三在猶他大學演講時也表示，通膨升溫幅度低於她和同僚所料，且物價壓力主要集中在受關稅直接衝擊的經濟部門。

但她說：「在我們努力恢復物價穩定，同時為勞動市場提供必要支持的過程中，可能還需要進一步調整政策。」

她強調：「但這些只是預測，而非承諾。要做出正確決定，我們必須緊盯目標，評估取捨，再三做出判斷。」她這場演說主題是在充滿不確定性的時代，決策必須保持穩健和謹慎。

戴莉也呼應古斯比的論調說，儘管勞動市場已出現放緩，但目前並不疲弱，經濟也沒有陷入衰退的風險。

她在演講後答覆提問說，這次降息有助於確保勞動市場不再惡化。她說：「基本上，這等於給勞動市場一點支撐，維持良性，同時我們也持續把通膨拉回2%的目標。」

通膨 經濟衰退 美國

