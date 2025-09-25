油價大漲近3% WTI突破關鍵阻力 黃金從紀錄高價回跌

國際油價周三（24日）大漲近3%，觸及七周最高，美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場對供應趨緊的擔憂加劇；黃金價格從紀錄高點回落，因美國經濟數據強勁帶動美元走強。

油價大漲近3%

布蘭特原油11月期貨 上漲1.68美元，漲幅2.5%，結算價報每桶69.31美元；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨上漲1.58美元，漲幅2.5%，結算價報64.99美元。

布蘭特原油創8月1日以來最高收盤水準，WTI原油創9月2日以來最高收盤水準，並且突破了在大約64.68美元的100日均線。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油庫存意外減少60.7萬桶，原先分析師預估為增加23.5萬桶。

Again Capital合夥人基爾德夫表示，「由於報告指庫存全線下降，這份報告在一定程度上起到了支撐作用。」他指的是EIA報告顯示原油、餾分油和汽油庫存均減少。

烏克蘭軍方隔夜襲擊俄羅斯伏爾加格勒地區的兩個石油幫浦站，消息也為油價提供支撐。俄羅斯新羅西斯克市宣布進入緊急狀態，該市是俄在黑海的主要海港，擁有主要的石油和穀物出口終端。

除了伊拉克庫德族地區原油出口協議談判受阻外，雪佛龍也因美國許可證問題限制從委內瑞拉出口石油，加劇了市場的短期看漲情緒。

黃金從紀錄高價回跌

現貨黃金價格24日收盤下跌0.74%至每英兩3,736.16美元，周二曾觸及3,791.62美元的紀錄高價。

12月份交割的美國黃金期貨收低1.2%，報3,768.1美元。

美元指數上升約0.6%，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。指標10年期美國公債殖利率也有所走高。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「黃金仍在消化昨天聯準會的一些評論以及與俄羅斯的地緣政治緊張局勢...在一些經濟數據出爐之前，市場略顯謹慎」。聯準會主席鮑爾周二演說時，沒有針對10月是否繼續降息提供新的線索。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩43.84 美元。白金下跌0.7%，至1,468.44 美元；鈀金下跌0.7%，至1,211.45美元。