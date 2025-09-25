G7傳考慮設定稀土價格下限 鼓勵自產 抗衡中國大陸

四位知情人士對路透表示，七大工業國（G7）和歐盟正在考慮藉由設定價格下限來促進稀土生產，同時對中國大陸的部分出口課徵關稅，以激勵投資。

消息來源指出，有關官員們有意以政府補貼來支持設定稀土價格下限，美國最近已推措施鼓勵國內生產。非G7成員的澳洲也在考慮設定價格下限，以支持包括稀土在內的關鍵礦產項目。

其中一位消息人士說，加拿大對價格下限的想法亦持積極態度，但尚未做出承諾。另一位身為歐盟官員的知情人士透露，歐盟正在G7內部探討價格下限、聯合採購和互惠協議等各種想法，但尚未做出任何決定。

加拿大自然資源部沒有回應路透的詢問。白宮沒有立即置評。

還有兩個消息來源表示，G7討論了針對中國出口的稀土和小宗金屬徵收碳稅或關稅的問題，稅率將基於生產過程中使用的不可再生能源占比。

稀土是難以提煉的金屬元素，對手機、汽車和高科技武器等產品的製造非常重要。中國大陸是領先全球的稀土生產國，北京當局已在4月宣布，對稀土材料和相關磁鐵實施出口管制。

歐洲汽車製造商因為中國的稀土出口管制面臨停產危機，北京因而在5月同意加快對歐洲企業的出口許可審核，7月表示改進了對歐盟的出口機制。不過，兩個月後，歐洲企業仍反映，出口許可的瓶頸不斷增加，可能會有造成新的損失或是停產的風險。

目前G7國家除日本之外，從稀土磁鐵到電池金屬等一系列材料，都嚴重依賴或完全依賴中國。

為因應安全風險，G7領袖6月啟動了關鍵礦產行動計畫。本月稍早，技術團隊在芝加哥舉行了會議。

一位消息人士在談到芝加哥會議時表示，會議討論的核心是，是否要提高對關鍵材料外國投資的監管門檻，以避免企業前往中國。這位知情人士說，仍不確定是否要直接與北京對抗。澳洲也參加芝加哥技術會議。

他提到，「另一個選項是地域限制，但G7國家意見不一」。所謂的地域限制，可能包括本地含量規定，或在公共部門採購招標中，對來自中國等特定國家的供應設定採購限制。