美元升至9月初來最高 美國新屋銷售大增證實美國經濟強韌
美元指數周三上漲，升至9月4日來最高。美國新屋銷售意外大增，證實美國經濟只是放緩的看法。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至97.873。美元兌日圓勁升0.9%至148.90，是9月3日以來最高。儘管日本自民黨下任黨魁的熱門候選人高市早苗表示，應由日本央行決定貨幣政策的具體細節，試圖與一年前發表的鴿派言論劃清界限，但她同時對可能升息步調表達謹慎態度。
美國8月新屋銷售意外飆升至2022年初以來的最強水準，可能是受到建築商大幅降價和銷售激勵措施的推動。
「美國新屋銷售強勁可能進一步印證了美國經濟只是溫和放緩的論調，」 荷蘭合作銀行駐倫敦策略師Jane Foley表示 。「需要記住的是價格已經很大幅度的消化了聯準會（Fed）降息預期」。
英國金融時報報導，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，在未來的政策投票中，他可能不太願意支持進一步降息。
歐元兌美元貶值0.7%至1.1737，為9月22日以來的最低價位。德國商業信心數據出人意料下降給歐元帶來壓力。
美元兌加幣升值0.5%至1.3905。根據加拿大統計局周三發布的數據，加國連續二季度人口幾乎沒有變化，與去年近1%的成長形成鮮明對比。
紐元兌美元貶值0.8%至0.5811，為8月22日以來最低。 紐西蘭任命瑞典央行現任第一副總裁Anna Breman出任央行總裁，任期五年，從12月1日起生效。
