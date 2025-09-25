台積電ADR自歷史新高回落 較台北交易溢價仍高達27.1%
台積電ADR周三（24日）自歷史新高回落0.7%，收在280.71美元，較台北交易溢價仍高達27.1%。
美國股市周三連續二日收低，人工智慧（AI）投資早盤漲勢很快消退，科技股領跌。
道瓊工業指數下跌171.50點，跌幅0.4%，報46,121.28點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.3%，報6,637.98點；那斯達克綜合指數下跌75.62點，跌幅0.3%，報22,497.86點。
費城半導體指數下跌0.2%，輝達（NVIDIA）跌0.8%。
台灣加權股價指數周三下跌50.64點收在26,196.73點。台積電（2330）平盤收在1,340.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 175.06 -1.37 172.00 1.78
中華電 CHT 133.25 +0.16 134.50 -0.93
台積電 TSM 1,703.29 -0.71 1,340.00 27.11
聯電 UMC 45.39 +1.49 44.85 1.20
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
