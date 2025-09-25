快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（路透）

台積電ADR周三（24日）自歷史新高回落0.7%，收在280.71美元，較台北交易溢價仍高達27.1%。

美國股市周三連續二日收低，人工智慧（AI）投資早盤漲勢很快消退，科技股領跌。

道瓊工業指數下跌171.50點，跌幅0.4%，報46,121.28點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.3%，報6,637.98點；那斯達克綜合指數下跌75.62點，跌幅0.3%，報22,497.86點。

費城半導體指數下跌0.2%，輝達（NVIDIA）跌0.8%。

台灣加權股價指數周三下跌50.64點收在26,196.73點。台積電（2330）平盤收在1,340.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 175.06 -1.37 172.00 1.78

中華電 CHT 133.25 +0.16 134.50 -0.93

台積電 TSM 1,703.29 -0.71 1,340.00 27.11

聯電 UMC 45.39 +1.49 44.85 1.20

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台灣反制南非祭「半導體出口管制」 彭博：把晶片業支配地位「武器化」

彭博資訊報導，台灣政府為反制駐南非辦事處遭降級，採取晶片、記憶體等出口限制措施，凸顯出台灣已把晶片業支配地位「武器化」，...

G7傳考慮設定稀土價格下限 鼓勵自產 抗衡中國大陸

四位知情人士對路透表示，七大工業國（G7）和歐盟正在考慮藉由設定價格下限來促進稀土生產，同時對中國大陸的部分出口課徵關稅...

美元升至9月初來最高 美國新屋銷售大增證實美國經濟強韌

美元指數周三上漲，升至9月4日來最高。美國新屋銷售意外大增，證實美國經濟只是放緩的看法。

台積電ADR自歷史新高回落 較台北交易溢價仍高達27.1%

台積電ADR周三（24日）自歷史新高回落0.7%，收在280.71美元，較台北交易溢價仍高達27.1%。

美政府想入股 美洲鋰業股價飆

路透報導，知情人士透露，川普政府尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）最高10%的股權。這家總部位於溫哥華...

穩定幣龍頭募資 估值將暴衝

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether，打算籌募多達200億美元。此舉有望讓該公司估值攀至5,000億美元...

