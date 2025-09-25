英特爾傳洽蘋果尋投資 股價大漲6%！業界：台積電地位不變

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾傳出接洽蘋果公司（Apple）尋求投資。圖為英特爾執行長陳立武。路透
根據知情人士，英特爾已接觸蘋果公司（Apple），尋求其投資這家已獲美國政府入股、但仍面臨挑戰的晶片製造商。

因事未公開而要求匿名的知情人士表示，雙方討論過如何在業務上合作進行討論，但目前談判仍處於初步階段，最終能否達成協議尚不確定。

消息曝光後，投資人反應積極，推動英特爾股價週三在紐約市場大漲6.41%，收於31.22美元；蘋果股價則微跌0.83%，報252.31美元。

英特爾執行長陳立武正積極尋求合作夥伴，推動公司轉型。近期公司已陸續獲得數筆重大投資：輝達上週宣布將注資50億美元，雙方計劃在個人電腦與資料中心晶片領域展開合作；軟銀集團上月也投入了20億美元。據了解，英特爾目前仍在與其他潛在夥伴洽談投資與合作可能。

若能成爭取到蘋果入股，將被視為對英特爾轉型計畫的重要肯定。不過，業界普遍認為蘋果不太可能重新採用英特爾處理器；目前蘋果最先進晶片均由台積電（2330）代工。

蘋果與英特爾有著長期且時有摩擦的合作歷史。蘋果Mac電腦曾多年使用英特爾處理器，但自2020年起逐步轉向自研晶片。此外，蘋果2019年收購了英特爾大部分智慧手機數據機（Modem）晶片業務。

