花蓮光復鄉救災第三天仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

美股連二日收低 科技股領跌 AI投資熱潮不敵公債殖利率走揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞士總統凱勒蘇特在紐約證交所24日為美股開盤鳴鐘。美聯社
美國股市周三連續二日收低，人工智慧（AI）投資早盤漲勢很快消退，科技股領跌。

道瓊工業指數下跌171.50點，跌幅0.4%，報46,121.28點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.3%，報6,637.98點；那斯達克綜合指數下跌75.62點，跌幅0.3%，報22,497.86點。

費城半導體指數下跌0.2%，台積電ADR跌0.7%，輝達（NVIDIA）跌0.8%。

美國公債價格下跌，交易者消化聯準會Fed）官員本周對利率前景分歧的談話。各期公債殖利率上升約4個基點，與Fed政策預期關聯最密切的2年期公債殖利率周三在紐約上揚至3.60%。

AI大規模投資的一系列報導發布後，標普500指數科技股仍下跌約0.5%，除輝達外、蘋果和Alphabet均下跌約0.8%。

Kayne Anderson Rudnick首席市場策略師 Julie Biel 說：「大多數技術隨著發展，成本效益會越來越高。但AI的情況並非如此。」

阿里巴巴(Alibaba)擴大對AI的投資承諾並發布一款新模型，助推在美國上市的股票走高。在紐約交易的其他大陸科技股也上漲，包括搜索引擎公司百度(Baidu)和電商巨頭拼多多(PDD)。

阿里巴巴承諾在AI和雲端基礎設施投入超過530億美元，在此之前，輝達、英特爾和OpenAI都進行了大筆投資，甲骨文公司(Oracle)也和OpenAI達成了大型雲端協議。

Miller Tabak的Matt Maley表示，「阿里巴巴宣布增加AI投入後，你本以為市場今天會再度上漲，但長期美債殖利率仍接近Fed會後的高位，這讓投資人有理由暫時觀望，採取更謹慎的態度」。

高盛股價下跌1.7%。摩根士丹利(Morgan Stanley)下跌1.8%。有分析師表示，投資人正在重新評估金融公司的前景，這些公司在聯準會（Fed）降息後股價上漲。此外，銀行業和科技業都可能因H-1B工作簽證申請費和額外變動而受到影響。

Alpine Woods Capital首席市場策略師兼合夥人Sarah Hunt指出，目前有許多因素影響市場，包括Fed下一次降息及其時間的不確定性。

鮑爾周二表示，資產價格「看起來偏高」。他強調，Fed在未來的利率決策中需謹慎權衡，而同僚對政策前景的看法也有分歧。

有分析師指出，鮑爾的談話令人聯想到前Fed主席葛林斯班1996年所說的「非理性繁榮」推高了資產價格。

LNW駐費城的首席投資官Ron Albahary表示，標普500目前的本益比為23至24倍，反映出市場預期未來五年獲利年均增長約15%，這聽起來估值確實偏高，「我們並不是在判斷市場時機，但人們藉鮑威爾的言論稍作減碼，我認為是合理的。」

標普500能源股上漲1.2%，為表現最佳的類股，受油價上漲帶動。美國原油庫存意外下降，推動油價升至七周高位。

個股方面，Lithium Americas' 幾乎翻倍，收報6.01美元。此前路透報導，川普政府正尋求持有該公司最多10%的股權。

美光科技收跌2.8%。甲骨文下跌1.7%，彭博報導說該公司擬發行150億美元公司債。

