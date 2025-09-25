快訊

美聯邦政府恐關門 川普不願與民主黨領袖見面

市場憂估值過高 美股連2黑

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美股。 路透

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告美股估值可能過高，同時市場正靜待本週稍晚將公布的通膨數據，美股主要指數今天連續第二個交易日收黑。

道瓊工業指數下跌171.50點或0.37%，收46121.28點。

標普500指數下滑18.95點或0.28%，收6637.97點。

那斯達克指數下跌75.61點或0.34%，收22497.86點。

費城半導體指數下挫11.21點或0.18%，收6297.00點。

