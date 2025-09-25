川普據報25日簽署TikTok協議 中國已同意交易條款
路透社引述白宮消息人士指出，美國總統川普（Donald Trump）將於25日簽署TikTok協議。另有媒體報導，中國已同意TikTok交易條款。
路透社報導，白宮本週稍早曾表示，川普將宣布一項將TikTok美國業務從中國母公司字節跳動剝離的協議，將符合2024年相關法律規定，投資者將包括美國科技公司甲骨文（Oracle）及私募股權公司銀湖（Silver Lake）。
彭博（Bloomberg News）今天引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指稱，中國已同意TikTok交易條款。
TikTok在美國有1.7億用戶，川普曾稱TikTok幫助他贏得去年總統大選。川普在他的TikTok個人帳號有1500萬追隨者，白宮上月也正式推出其TikTok官方帳號。
美國一項聯邦法律以國家安全為由，要求字節跳動出售TikTok美國業務，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定於川普今年1月就職前一天生效。
川普上任後已數度簽署行政命令，延長TikTok「不賣就禁」寬限期，目前已延長至12月16日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言