路透：G7與歐盟擬訂定稀土價格下限 對中國部分產品徵稅

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導

路透社獨家報導，4名消息人士指稱，七大工業國集團（G7）與歐洲聯盟（EU）考慮訂定稀土價格下限，並對中國出口的部分稀土產品徵稅。

稀土是難以開採的金屬元素，對手機、汽車及高科技武器等產品製造至關重要。中國是全球主要稀土生產國，今年4月為報復美國施加關稅，對稀土金屬實施出口管制。

除了日本，G7國家從稀土磁鐵到電池金屬等多種材料，都高度或完全依賴中國。為因應這項風險，G7領導人在6月啟動「關鍵礦產行動計畫」。技術團隊本月稍早在芝加哥舉行相關會議。

一名消息人士談及上述會議時表示，這場會議核心議題是應否提高關鍵材料外國投資的監管門檻，以避免企業前往中國，但是否對北京採取對抗措施仍存在不確定性。澳洲也出席這場會議。

這名消息人士指出，其他選項是實行地理限制，但G7國家對此意見分歧。限制措施可能包括本地化採購規定，或在公共招標中限制從中國等特定國家採購。

另外兩名消息人士透露，G7還討論對中國出口的稀土及小批量金屬徵收碳稅或關稅，稅率將依據生產過程中使用的不可再生能源比例而定。

據稱，官員們正考慮由政府補貼支持的價格下限措施，美國近期已採取此措施以促進國內生產。澳洲也在考慮設立價格下限，以支持稀土等關鍵礦產項目。

第4名消息人士是一位不具名歐盟官員，據稱歐盟正研究多種方案，包括價格下限、聯合採購及G7內部的互惠協議，但尚未做出任何決定。

