美政府想入股 美洲鋰業股價飆

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

路透報導，知情人士透露，川普政府尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）最高10%的股權。這家總部位於溫哥華的公司，在內華達州Thacker Pass的鋰礦是美國最大鋰礦之一。

美國政府目前正重新商談能源部對該公司近23億美元貸款的條款，打算利用這個機會磋商入股事宜。美洲鋰業股價在24日早盤應聲暴漲逾80%。

入股美洲鋰業將成為川普政府直接插手經濟、加速本地關鍵礦產供應鏈發展的最新案例。Thacker Pass鋰礦有望成為美國國內主要鋰生產基地，而美國目前的鋰產量仍很有限。之前川普政府已宣布將入股MP Materials和英特爾等企業。

一位知情人士透露，美洲鋰業與通用汽車（GM）的合資企業，因無法滿足貸款的初始條件，請求能源部重組貸款。政府提出修改條款，包括引入外部股權以保障納稅人利益。美洲鋰業同意，修正內容也包括該公司申請將部分貸款的償還期限延後幾年。至於與通用汽車的談判仍在進行中。

針對政府的入股提議，美洲鋰業提出透過無償認股權證提供5%至10%的股權，目前正等待政府回應。

美國 川普 能源

延伸閱讀

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

相關新聞

台灣反制南非祭「半導體出口管制」 彭博：把晶片業支配地位「武器化」

彭博資訊報導，台灣政府為反制駐南非辦事處遭降級，採取晶片、記憶體等出口限制措施，凸顯出台灣已把晶片業支配地位「武器化」，...

勞動市場、通膨前景面臨風險 鮑爾：美股價格「相當高估」

聯準會（Fed）主席鮑爾23日表示，勞動市場和通膨前景都面臨風險，權衡是否進一步降息之路可能充滿挑戰，他判斷目前Fed的...

OpenAI擴大星際之門規模後 支出雄心不止於此！可能衝上1兆美元

OpenAI已與甲骨文（Oracle）及軟銀集團已達成協議，要擴大「星際之門」（Stargate）資料中心計畫的規模，在美國再開發五座資料中心，使這項計畫的整體成本增至約4,000億美元，更接近5,000億美元的目標，OpenAI甚至正擘劃1兆美元的基礎設施支出，仿若要無限擴展運算資源。

美政府想入股 美洲鋰業股價飆

路透報導，知情人士透露，川普政府尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）最高10%的股權。這家總部位於溫哥華...

穩定幣龍頭募資 估值將暴衝

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether，打算籌募多達200億美元。此舉有望讓該公司估值攀至5,000億美元...

美年輕世代押注另類資產 轉向運動博弈、數位貨幣等

美國年輕世代認為「美國夢」已遙不可及，於是摒棄傳統投資路線，轉向風險較高的另類資產，這個趨勢凸顯，在該族群眼中，經濟前景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。