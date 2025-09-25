美政府想入股 美洲鋰業股價飆

路透報導，知情人士透露，川普政府尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）最高10%的股權。這家總部位於溫哥華的公司，在內華達州Thacker Pass的鋰礦是美國最大鋰礦之一。

美國政府目前正重新商談能源部對該公司近23億美元貸款的條款，打算利用這個機會磋商入股事宜。美洲鋰業股價在24日早盤應聲暴漲逾80%。

入股美洲鋰業將成為川普政府直接插手經濟、加速本地關鍵礦產供應鏈發展的最新案例。Thacker Pass鋰礦有望成為美國國內主要鋰生產基地，而美國目前的鋰產量仍很有限。之前川普政府已宣布將入股MP Materials和英特爾等企業。

一位知情人士透露，美洲鋰業與通用汽車（GM）的合資企業，因無法滿足貸款的初始條件，請求能源部重組貸款。政府提出修改條款，包括引入外部股權以保障納稅人利益。美洲鋰業同意，修正內容也包括該公司申請將部分貸款的償還期限延後幾年。至於與通用汽車的談判仍在進行中。

針對政府的入股提議，美洲鋰業提出透過無償認股權證提供5%至10%的股權，目前正等待政府回應。