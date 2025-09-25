美通膨改區間目標 聲音浮現

美國聯準會（Fed）理事米倫、鮑蔓及亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克等三位官員，本周分別在不同場合支持將通膨目標從現行固定的2%，改為區間目標的構想。Fed上個月才完成每五年一次的政策架構檢討，當時已事先排除調整通膨目標的可能性。

米倫22日表示，「過於精確」的通膨目標可能導致過度管控，Fed應考慮其他選項。他在紐約經濟俱樂部演講時說，若回到聯準會2012年前的做法，追求「低且穩定的物價」，但不設定明確目標，「也不失為一種可取的方式」。不過，他也強調，必須先讓通膨回到2%，才可能進行任何調整。

被視為接任Fed主席鮑爾熱門人選之一的鮑蔓，23日也呼應這項說法。她在肯塔基州銀行公會年會上指出：「全球其他國家已採取通膨目標區間的做法。」她說，這種方式可避免因通膨精確水準而「驚慌失措」。但她避談近日政策轉向的可能性，僅表示：「保持對話始終很重要。」

波斯提克同日也在一個Podcast節目上表示，大眾有時誤以為Fed設定通膨目標時能做到非常精準，「在通膨目標和相關討論上，我其實願意採用一個區間」。他而被問到偏好的區間時，表示希望區間範圍要窄，以避免通膨蓄勢上揚，「可能是1.75%至2.25%，類似這樣的區間」。