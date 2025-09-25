美年輕世代押注另類資產 轉向運動博弈、數位貨幣等

美國年輕世代認為「美國夢」已遙不可及，於是摒棄傳統投資路線，轉向風險較高的另類資產，這個趨勢凸顯，在該族群眼中，經濟前景黯淡無光。

CNBC報導，隨著房價高漲、貸款債務增加、就業市場趨緊，美國年輕人對經濟普遍悲觀，為尋求一絲好運，正從典型的投資策略，轉向風險較高的另類資產，例如運動博弈、數位貨幣、槓桿指數股票型基金（ETF）和選擇權交易等。這個現象被稱之為「金融虛無主義」（financial nihilism）。

自五年多前新冠疫情肆虐全球以來，一些追逐風險的交易已獲年輕投資人青睞，在傳統市場以外，運動博弈平台和預測市場讓投資者得以對各類事物下賭注，好比美式職業足球大聯盟（NFL）的最新比賽結果。

數位貨幣交易也獲得關注。據美國合眾銀行（U.S. Bank）調查，Z世代當中，表示對加密貨幣感到好奇、或打算在五年內投資的比率，高於其他世代。股市也出現軋空狂潮，這類交易始於疫情期間的迷因股GameStop和AMC。今年，OpenDoor和柯爾百貨（Kohl's）也浮出檯面，前者股價今年來已翻漲近三倍。

設立基金的機構也透過槓桿ETF，瞄準風險資產投資潮。根據VettaFi和彭博資訊數據，去年新上市的槓桿ETF數量，創15年來新高。選擇權交易則讓投資人得以押注某檔證券的漲跌。結算公司OCC表示，今年單是8月的選擇權合約總量就超過12億口，年增18%。

對年輕世代的投資人而言，傳統的經濟目標如今更像遙不可及的夢想，房價上漲與高利率使得「房屋自有」這個長久以來被視為財務成功的核心要素，日益遙不可及。U.S. Bank調查顯示，三成的Z世代人口，因為成本考量而徹底放棄買房。這個族群在20多歲時，經歷疫情期間的通膨飆升，如今又面臨白領就業市場放緩。即便找到工作，對美國社會安全保險財務枯竭的憂慮，也讓他們對長期前景感到不安。卡債攀升與學貸壓力難解，也進一步澆熄信心。密西根大學追蹤數據顯示，今年多數時間，18-34歲族群消費者信心指數為各年齡層中最低，與以往趨勢相反。