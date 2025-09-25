穩定幣龍頭募資 估值將暴衝

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether，打算籌募多達200億美元。此舉有望讓該公司估值攀至5,000億美元，將與OpenAI平起平坐，成為全球最有價值的未上市公司之一。

知情人士透露，Tether尋求透過私下發行約3%股份的方式，籌資150億至200億美元，並由美國商務部長盧特尼克曾掌舵30多年的券商Cantor Fitzgerald，擔任主要顧問商。Tether執行長阿爾多諾24日在X平台發文證實，正評估向一群知名投資者籌款。

這起籌資案可能讓Tether的估值升至5,000億美元左右，躍居身價最高的未上市公司之一。馬斯克旗下的衛星公司SpaceX，7月估值約達4,000億美元；ChatGPT開發商OpenAI上月商討售股案，估值為5,000億美元。

Tether是穩定幣先鋒，旗下的美元穩定幣USDT，市值1,720億美元，是目前規模最大的穩定幣。Circle發行的USDC排名第二，但市值僅約740億美元。

USDT全球用戶接近五億人，能夠連結傳統貨幣與比特幣、乙太幣等數位資產，並以美國公債等高品質證券為擔保。Tether去年表示，獲利134億美元，主要來自公債部位的債息收益。該公司預料近期內將添購更多美債。美國財長貝森特示意，政府需大舉發債，以支應開支，大型穩定幣發行商將成公債的主要買家。

消息人士說，Tether這次交易將涉及發行新股，而非既有投資人出售股份，籌募150億-200億美元是最高目標，最終數字可能會低許多，協商尚處於初期階段，擬議投資的細節可能會有所調整。

執行長阿爾多諾表示，融資目的是讓公司現有業務和新業務的規模，都能最大化，包括穩定幣、人工智慧（AI）、商品交易、能源、通訊和媒體。

Tether總部位於薩爾瓦多，過去幾個月布局準備重返美國，以便從美國總統川普的加密幣政策獲利。該公司說，擬發行受美國政府監管的穩定幣，還延攬白宮前加密幣主管海恩茲，主導相關業務。

Tether在2021年涉及對儲備資產發布誤導性聲明，遭美國當局開罰，而穩定幣也挨批用於網路犯罪和洗錢，該公司否認指控。