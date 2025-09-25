微軟（Microsoft）正準備設立市集，為人工智慧（AI）業者在旗下產品使用出版商內容時，提供付費管道，使微軟成為第一家設立AI市集的科技巨頭，為AI時代打造可長可久的商業模式。

Axios報導，微軟上周於出版商峰會，將平台稱作「出版商內容市集」，正與美國特定出版商推動試行計畫，旗下Copilot AI聊天機器人將成首位買家，計劃納入更多合作夥伴，共同制定平台工具、政策及定價模式，並擴及其他AI業者。

目前多數大型AI企業聚焦於簽訂授權協議，也就是提前付費以取得內容，而非採取每次使用計費的模式。微軟的市集，理論上可提供書籍出版商與新聞媒體持續從AI機器人獲利的管道。聊天機器人業者也能取得以往遭出版商禁止抓取的內容。

微軟設立AI市集的計畫，反映該公司正試圖強化與出版商的關係，同時壯大其AI實力並重構與OpenAI的關係。迄今為止，背後有微軟支持的OpenAI，已領銜與出版商促成AI協議，即便如此，微軟與OpenAI仍面臨法律挑戰，遭紐約時報等出版商指控違反著作權法。