Disney+美國訂閱費喊漲

迪士尼公司（Disney）23日宣布，將在10月調漲旗下串流服務Disney+在美國的訂閱費用，時值該公司仍面臨將深夜脫口秀主持人吉米金摩節目停播的餘波，遭外界質疑漲價時機。

迪士尼表示，自10月21日起，含廣告的Disney+月費將上漲2美元至11.99美元、無廣告高級方案將跳漲3美元至18.99美元，若採年繳方式，將漲30美元至一年189.99美元。

在多年來重金投入串流事業後，媒體業者已陸續調漲服務價格，以賺進更多獲利。迪士尼已將本年度串流部門的目標營業利益，從原先的10億美元上調至13億美元。蘋果的Apple TV+、Comcast的Peacock都在近月漲價，Netflix則在1月漲價，Disney+前一次漲價是在去年10月。

吉米金摩因在保守派網紅柯克遇刺案失言，主持的「吉米夜現場」遭迪士尼旗下ABC短暫停播，引發觀眾反彈，並威脅退訂Disney+，該節目已於23日復播。迪士尼發言人表示，早在數月前便已籌劃10月生效的漲價行動，無涉近期的吉米金摩風波。電玩與流行文化網站Polygon則譏諷，迪士尼真會挑選漲價時機。

根據迪士尼8月公布的財報，第3季Disney+新增180萬名訂戶，預計第4季新訂戶將進一步增加，但這是在「吉米夜現場」遭短暫停播前的預期。