阿根廷暫停穀物出口關稅 吸引中國貿易商大舉搶購黃豆

阿根廷暫時取消包含黃豆在內的穀物出口關稅，吸引中國貿易商大舉購入該國黃豆，以在美中貿易戰之際累積庫存，避免年底的短缺，可能會削弱美國黃豆的市占。

路透引述貿易人士24日的消息指出，兩位交易商說，自從阿根廷在22日暫時停徵出口稅，中國買家已向該國訂購約130萬噸的黃豆。阿根廷當局表示，暫停徵收穀物稅，將持續至10月，或出口報關金額達到70億美元為止，此舉已拖累中國黃豆粉期貨價格下跌。

彭博資訊報導，北京再次使用農產品，當作美中貿易戰籌碼，美國農業部數據顯示，新產季已開始快兩周，中國截至9月11日止，未曾訂購一批美國黃豆，是1999年以來首度如此。

拜北京對美國加徵的對等關稅所賜，美國黃豆價格已高到使中國買家卻步。而自阿根廷購入更多黃豆，將減緩中國從年底直到2026年首季，可能面對的短缺，中國在該期間一般仰賴占市場主導地位的美國黃豆。

卓創資訊（Sublime China Information）分析師王文深（音譯）說，「中國可能會在10月31日的期限前，或採買金額達到70億美元額度限制前，加快腳步購入阿根廷黃豆，以填補11月-1月間的採購缺口」，「這將進一步減少中國市場對美國黃豆的依賴。」