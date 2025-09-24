快訊

財政部加徵反傾銷稅 部分品牌啤酒將漲價

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

拒與美國直接談核計畫 伊朗幣里亞爾兌美元再創新低

中央社／ 杜拜24日綜合外電報導
伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率今天再創新低，每美元兌107萬4000里亞爾。圖／歐新社
伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率今天再創新低，每美元兌107萬4000里亞爾。圖／歐新社

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會發表演說前，伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率今天再創新低，每美元兌107萬4000里亞爾。

美聯社報導，此次匯率暴跌，正值伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕就核子計畫與美國直接對話。哈米尼的表態，可能限縮總統裴澤斯基安與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在紐約推動外交的空間。

里亞爾重貶也顯示，伊朗與歐洲國家之間的最後關頭會談，恐怕難以阻止聯合國針對伊朗核子計畫再次實施制裁。實施制裁的30天緩衝期將於28日屆滿。

伊朗 聯合國 美國 貨幣

延伸閱讀

「全球南方」世界中的印尼（上）：佐科威謹慎的小國求生策略

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

「完全是一條死路」 伊朗最高領袖拒絕就核子計畫與美國直接談判

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

相關新聞

台灣反制南非祭「半導體出口管制」 彭博：把晶片業支配地位「武器化」

彭博資訊報導，台灣政府為反制駐南非辦事處遭降級，採取晶片、記憶體等出口限制措施，凸顯出台灣已把晶片業支配地位「武器化」，...

OpenAI擴大星際之門規模後 支出雄心不止於此！可能衝上1兆美元

OpenAI已與甲骨文（Oracle）及軟銀集團已達成協議，要擴大「星際之門」（Stargate）資料中心計畫的規模，在美國再開發五座資料中心，使這項計畫的整體成本增至約4,000億美元，更接近5,000億美元的目標，OpenAI甚至正擘劃1兆美元的基礎設施支出，仿若要無限擴展運算資源。

美股早盤／指數漲跌互見！美洲鋰業噴94% 阿里巴巴ADR飆

阿里巴巴打算提高人工智慧（AI）支出；而拜AI需求之賜，記憶體大廠美光（Micron）財測也優於預期，但聯準會（Fed）...

Fed利率政策訊息矛盾…拖累美股挫跌 亞股收盤走勢不一

外界憂心股市估值已高，加上美國聯邦準備理事會（Fed）對利率政策釋出矛盾訊息，拖累前一天的華爾街股市收跌，亞洲股市今天走...

阿里巴巴加碼AI投資激勵 日股扭轉頹勢收高

受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高

聯合航空遭遇技術故障 美FAA發布美加地區停飛令

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於發生技術問題，已對聯合航空（United Airlines）在美國及加拿大機場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。