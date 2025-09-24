拒與美國直接談核計畫 伊朗幣里亞爾兌美元再創新低

在伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會發表演說前，伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率今天再創新低，每美元兌107萬4000里亞爾。

美聯社報導，此次匯率暴跌，正值伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕就核子計畫與美國直接對話。哈米尼的表態，可能限縮總統裴澤斯基安與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在紐約推動外交的空間。

里亞爾重貶也顯示，伊朗與歐洲國家之間的最後關頭會談，恐怕難以阻止聯合國針對伊朗核子計畫再次實施制裁。實施制裁的30天緩衝期將於28日屆滿。