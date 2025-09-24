美股早盤／指數漲跌互見！美洲鋰業噴94% 阿里巴巴ADR飆

阿里巴巴打算提高人工智慧（AI）支出；而拜AI需求之賜，記憶體大廠美光（Micron）財測也優於預期，但聯準會（Fed）主席鮑爾警告，資產價格似乎處於高檔，仍讓投資人心懷憂慮，美股24日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.08%，標普500指數和那斯達克指數徘徊平盤上下，費城半導體指數下挫0.4%；台積電ADR跌1%，輝達跌0.2%。

阿里巴巴ADR大漲8%，該公司原定未來三年將斥資3,800億元人民幣（530億美元），發展AI模型和基建，如今將進一步加碼。

美光受惠於AI設備需求熱絡，財報和財測均擊敗市場預期，但股價仍走低2%

美洲鋰業（Lithium Americas）狂飆94%，據傳川普當局尋求最多入股10%，以引領攸關國安的關鍵礦業，減少對中國大陸的依賴。

甲骨文下跌2%，彭博資訊報導，據悉該公司擬發行150億美元公司債，來打造雲端設施，滿足AI需求。

富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon持續看多AI交易，估計AI支出將維持強健。他認為AI不是泡沫，那斯達克指數表現出色，是因基本面優於標普500，這種情況可望持續。他並估計AI投資仍在早期階段，只要股市繼續獎勵公司的資本開支展望與成長前景，漲勢有望維持。