台灣反制南非祭「半導體出口管制」 彭博：把晶片業支配地位「武器化」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
台積電在全球高階晶片生產享有支配地位。歐新社
彭博資訊報導，台灣政府為反制駐南非辦事處遭降級，採取晶片、記憶體等出口限制措施，凸顯出台灣已把晶片業支配地位「武器化」，有別於以往作為抵禦北京侵略的「矽盾」。

報導說，台北23日以國家和公眾安全為由，首度片面對外國祭出半導體出口管制，限制半導體產品銷往南非。知情人士指出，此舉反映台北「日益運用經濟和貿易政策以達外交目標的策略」。

大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛說：「此舉運用台灣在全球晶片供應鏈的地位，看來像是台灣試圖在世界舞台上建立某種自主嚇阻。以後，別國政府將視此為範例，除胡蘿蔔外，也會考慮台灣可能使出的棍棒。」

報導說，台灣總統賴清德決定把矛頭對準小型貿易夥伴，可能不會再用這種限制措施對付歐洲大型經濟體，或主要軍事靠山美國，但此舉仍可能加深其他國家對台灣利用晶片支配力當武器的顧慮，包括美國在內。2022年，時任美國商務部長雷蒙多就曾表示，美國對台灣晶片的依賴，有如歐洲仰賴俄羅斯的石油，「我們冒不起陷入這種脆弱處境的風險。」

另有觀察家持正面看法。國際危機組織（ICG）東北亞資深分析師William Yang形容，台灣對南非舉動的反應純粹是「自我防禦」，可能激發其他民主國家深化與台灣的供應鏈合作。

