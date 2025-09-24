OpenAI擴大星際之門規模後 支出雄心不止於此！可能衝上1兆美元

OpenAI已與甲骨文（Oracle）及軟銀集團已達成協議，要擴大「星際之門」（Stargate）資料中心計畫的規模，在美國再開發五座資料中心，使這項計畫的整體成本增至約4,000億美元，更接近5,000億美元的目標，OpenAI甚至正擘劃1兆美元的基礎設施支出，仿若要無限擴展運算資源。

OpenAI、甲骨文及軟銀23日為星際之門計畫位於德州亞比林（Abliene）的首座資料中心揭幕。這座園區包括八幢呈「H型」分布的建築，完工後將成為全球最大的人工智慧（AI）超級叢集，部署數十萬組AI電腦晶片，其中一幢建築已在運作，第二幢也接近完工，內部的每個伺服器機櫃都包含72組輝達（NVIDIA）GB200晶片。

這三家公司也宣布，將擴大「星際之門」計畫規模，增建五座資料中心，包括德州沙克爾福德郡（Shackelford）、新墨西哥州唐納安那郡（Dona Ana）以及中西部一處未公開地點的三座，以及位於俄亥俄州洛茲敦（Lordstown）和德州米拉姆郡（Milam County）的兩座。

OpenAI表示，這些新資料中心將使整體容量達到7百萬瓩（GW），未來三年的投資額超過4,000億美元（包含OpenAI與甲骨文現有的3,000億美元、4.5 GW協議）。

甲骨文將負責出資並監督位於德州沙克爾福德郡、新墨西哥州唐納安那郡及中西部資料中心的興建，OpenAI接著再向甲骨文購買運算能力，若再加上亞比林園區一處資料中心擴增的600千瓩（MW）容量，總容量超過5.5 GW，另外兩座由軟銀埋單、OpenAI監督興建，未來18個月的初步容量為1.5GW，俄亥俄州資料中心預定明年上線。

OpenAI主管透露，這些計劃的財源將包括現金與債務，Abliene認為與輝達敲定的1,000億美元藤投資協議，將幫助該公司獲得債務融資，再出租星際之門計畫的晶片。

這六座資料中心的投資額與總容量，也將更接近「星際之門」計畫的5,000億美元、10GW目標。

不過，OpenAI主管明確表示，亞比林資料中心只是起點，估算需要超過20 GW的運算容量，才能滿足ChatGPT的暴增需求。若以每GW預料耗資約500億美元計算，意味著OpenAI正為至少1兆美元的基礎設施支出奠基。知情主管透露，需求最後可能逼近100 GW，成本將達5兆美元，超越日本或德國的全年國內生產毛額（GDP）。

OpenAI執行長奧特曼則說，他完全能理解外界對於OpenAI不斷做出投資承諾的憂慮，但這是為了因應暴增的需求，「我們成長地比我之前聽過的任何事業都還快」。他強調，ChatGPT使用量過去18個月增加十倍，必須要以超級運算設施網路，極大化AI容量。