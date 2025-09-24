Fed利率政策訊息矛盾…拖累美股挫跌 亞股收盤走勢不一

快訊

中央社／ 香港24日綜合外電報導
外界憂心股市估值已高，加上美國聯邦準備理事會（Fed）對利率政策釋出矛盾訊息，拖累前一天的華爾街股市收跌，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）出席羅德島州（Rhode Island）一場活動時警告，降息步調過快恐使通膨持續位居高檔，強調未來政策走向「沒有完全無風險的選項」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（RaphaelBostic）與芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（AustanGoolsbee）也同示警，通膨壓力仍存。

Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）則表示，隨著勞動市場走疲，決策官員面臨落後於情勢的風險，需要調降利率，未來幾個月可能需要更快降息。

此外，投資人也靜待美國26日公布最新個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會關注的通膨指標，以及下週即將出爐的就業數據。

美國總統川普（Donald Trump）提名的新任Fed理事米蘭（Stephen Miran）也呼籲擴大降息。

保德信投資管理公司（PGIM）首席全球經濟學家辛赫（Daleep Singh）指出：「鑑於本屆政府對Fed偏向鴿派的政策反應，政策失誤的機率上升，尤其有3大因素可能讓通膨在2026年前持續偏高。」

他指出，美國加徵關稅效應已開始浮現，勞動供給下降速度幾乎與需求相同，對薪資和物價帶來打擊，加上財政政策偏向擴張，恐導致美國出現史上最大規模的非戰爭與非衰退赤字。

香港、上海、東京、雅加達與威靈頓股市今天收紅；雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉股市則收跌。

