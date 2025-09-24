快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

阿里巴巴加碼AI投資激勵 日股扭轉頹勢收高

中央社／ 東京24日綜合外電報導
受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高。 示意圖／美聯社
受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高。 示意圖／美聯社

受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高。

不過，由於投資人仍在消化美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的審慎言論，市場氣氛偏向觀望，也限制了股市的整體漲幅。

日股基準日經225指數上漲136.65點或0.30%，收45630.31點。

東證股價指數上揚7.28點或0.23%，收3170.45點。

指數 科技股 大盤 日股 阿里巴巴集團 鮑爾 美國 Fed

延伸閱讀

降息一碼 科技大咖上漲吃力

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

相關新聞

阿里巴巴加碼AI投資激勵 日股扭轉頹勢收高

受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高

聯合航空遭遇技術故障 美FAA發布美加地區停飛令

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於發生技術問題，已對聯合航空（United Airlines）在美國及加拿大機場的...

美駐中大使：中購波音談判 已近最後階段

路透報導，率領美國眾議員代表團訪中國的民主黨眾議員史密斯(Adam Smith)23日在北京表示，代表團此行敦促中國高層...

台灣晶片管制施壓！南非貿工部長重申：無關政治

台灣以國安疑慮為由，宣布管制南非採購晶片，如此憑藉自身在半導體市場的主導地位對南非施壓極其罕見。南非貿易部長陶帕克斯（P...

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由...

鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。