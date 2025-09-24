阿里巴巴加碼AI投資激勵 日股扭轉頹勢收高
受中國阿里巴巴集團傳出計劃增加人工智慧（AI）支出消息激勵，科技股領軍上攻，帶動日股大盤扭轉早盤頹勢，終場收高。
不過，由於投資人仍在消化美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的審慎言論，市場氣氛偏向觀望，也限制了股市的整體漲幅。
日股基準日經225指數上漲136.65點或0.30%，收45630.31點。
東證股價指數上揚7.28點或0.23%，收3170.45點。
