聯合航空遭遇技術故障 美FAA發布美加地區停飛令

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於發生技術問題，已對聯合航空（United Airlines）在美國及加拿大機場的所有航班發布停飛令。

聯合航空並未立即回應路透社的置評請求。

美國聯邦航空總署在一份狀態更新中指出，這項停飛命令將持續至格林威治標準時間7時00分（台灣時間下午3時）。

約莫1個月前，聯合航空才因一次系統故障，被迫在8月停飛了包括紐瓦克（Newark）、丹佛（Denver）、休士頓（Houston）和芝加哥（Chicago）等美國主要機場的航班，導致聯合航空整個航空網絡出現大規模延誤。

當時的系統中斷在數小時內獲得解決。