對抗美貿易不確定性！東協研議與CPTPP合作 11月開會商談

東南亞國家協會（簡稱東協，ASEAN）希望與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國合作，在美國新關稅措施帶來全球貿易不確定性之際，尋求建立貿易韌性。

東協經濟部長會議23日在吉隆坡舉行，馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）在會後向媒體表示，東協預定11月20日與CPTPP成員國展開討論，探討兩個集團合作的可能性。這兩大區域組織在全球貿易有相當大的占比。

在東協的十個成員國中，已有包括汶萊、馬來西亞、新加坡和越南這四個國家參與CPTPP。CPTPP擁有12個成員國，其餘包括澳洲、加拿大、智利、日本、墨西哥、紐西蘭、祕魯以及英國。

東姑賽夫魯表示：「在當前地緣政治與地緣經濟動盪的環境下，這樣的合作是前所未有重要的，尤其是當我們的貿易格局與供應鏈正快速分裂化之際。」

美國總統川普的關稅政策正衝擊全球，尤其影響以出口為主的亞洲經濟體，促使區內各國政府重新思考貿易策略。

CPTPP也已經提出了與東協合作的構想。CPTPP內最大成員國之一的日本，首相石破茂已表示，將研議兩大區域組織合作的可能性。

東協同時致力於加強區域內的貿易與經濟整合，來緩衝美國關稅的影響。官員們表示，東協的經濟部長們在23日會議上討論了擬議中的「東協數位經濟框架協議」，目標加速區域經濟發展並整合東南亞半導體供應鏈。

東協的經濟部長們本周也將會晤來自美國、中國大陸、日本、南韓以及歐盟等主要經濟體的官員代表。美國貿易代表葛里爾預定周三出席東協-美國部長級會議，關稅將成為主要議題之一，並且為下月川普與東協領袖們的高峰會做準備。