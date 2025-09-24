台灣晶片管制施壓！南非貿工部長重申：無關政治

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南非貿易部長陶帕克斯（Parks Tau）。路透

台灣以國安疑慮為由，宣布管制南非採購晶片，如此憑藉自身在半導體市場的主導地位對南非施壓極其罕見。南非貿易部長陶帕克斯（Parks Tau）周二在紐約表示，尚待了解此事，不便多所猜測。南非外交部則重申對台關係無關政治。

我外交部表示，此舉是在南非官方試圖調降駐台代表處層級，並強迫遷往約翰尼斯堡而非首都之後做出的決定。

陶氏接受彭博電視訪問時，不願評論南非的回應或可能後果，只說需要更仔細了解情況。他說：「我不願妄加揣測。」

南非外交部發言人費里（Chrispin Phiri）則強調：「南非是全球半導體產業不可或缺的鈀金在內鉑族金屬（PGMs）供應國。我國當前的經濟外交正從根本上轉變我們參與全球價值鏈的方式。」

另外，陶氏接受彭博電視訪問時表示，他希望能在今年《非洲增長與機會法》（AGOA）到期前，爭取延長讓非洲多國享有優惠進入美國市場待遇的貿易協定。

他說：「我們還沒有放棄這事。我們持續在美國行政部門和國會遊說。我們也感受到一些聲音，認為若能延長是理想的結果。所以我們必須繼續努力。」

美國於2000年通過AGOA，旨在協助撒哈拉以南非洲經濟體。但美國總統川普掀起的貿易戰，讓該協定的未來充滿變數。即使獲得延長，南非也可能因川普加徵30%關稅等措施而抵銷部分利益。

陶氏上周和美國貿易代表葛里爾會面時重申，雙邊正推進貿易談判，南非希望降低現行關稅。他說，雙方已同意一份未來談判的議程。

他說：「我們已經跨過幾個月前的爭議。我預期我們將展開建設性、但無疑仍艱難的討論。很難預測會有什麼結果，但我們會抱持開放的心態進入談判。」

美國是南非僅次於中國大陸的第二大貿易夥伴，川普這次祭出的高關稅，恐重創南非對美出口，包括汽車和柑橘、水酒等農產品。川普也批評南非旨在扭轉種族隔離時代歧視的「黑人經濟振興法」。他5月在白宮橢圓形辦公室曾當面斥責南非總統拉瑪佛沙。

南非 外交部 美國

