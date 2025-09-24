快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

穩定幣龍頭Tether擬大規模融資 尋求公司估值達5,000億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
穩定幣發行商Tether控股公司正與投資人洽談融資多達200億美元，圖為示意圖。路透
穩定幣發行商Tether控股公司正與投資人洽談融資多達200億美元，圖為示意圖。路透

全球最大穩定幣發行商Tether控股公司正與投資人洽談融資多達200億美元，這筆交易可能會使這家加密貨幣公司估值達到5,000億美元，躍居全球價值最高前段班的未上市公司行列。

彭博資訊引述兩位知情人士說法報導，總部位於薩爾瓦多的Tether正尋求透過私下發行約3%股份的方式，籌資150億至200億美元。

另一位參與此事的知情人士表示，上述金額只是最高目標，最終數字可能會低許多。他透露，協商尚處於初期階段，擬議投資的細節可能會有所調整。

依據Tether打算釋出的股份，這樁交易對公司的估值可能達到5,000億美元左右，將使其躋身與OpenAI、馬斯克旗下SpaceX等高價值未上市公司行列，而且可望是加密貨幣業者達成的驚人成就，儘管此時穩定幣競爭同業數量大增，而且美國調降利率也對Tether造成衝擊。與Tether最接近的直接競爭同業是上市穩定幣發行商Circle，截至23日，其市值約300億美元。

知情人士說，Tether這次交易將涉及發行新股，而非既有投資人出售股份。

Tether執行長 阿爾多諾（Paolo Ardoino）周三在社群平台X發文表示，公司正在評估一項來自一群知名投資者的融資案，目的是「極大化公司在所有現有和新業務線的策略規模」，其中包括穩定幣、AI、商品交易、能源、通訊和媒體。

Tether旗下發行的美元穩定幣USDT市值達1,720億美元，是目前規模最大的穩定幣，遠超過排名第二、Circle所發行的USDC穩定幣，後者市值約740億美元

穩定幣 規模

延伸閱讀

韓媒：黃仁勳…IT界帝王

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

影／撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI 打造生態系對決微軟

相關新聞

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由...

鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重...

連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平...

美光財報／六大重點一次看 梅羅塔說記憶體供應緊俏直到2026年

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，彭博資...

受惠AI需求熱切 美光估第1季營收優於市場預期

美光科技（Micron Technology）因市場對其高頻寬記憶體晶片（HBM）需求大增，今天預估第1季營收將優於市場...

微軟研發晶片直通冷卻技術 挑戰資料中心耗能和散熱瓶頸

人工智慧（AI）資料中心耗電量驚人，其中一大原因是必須為處理器降溫。微軟（Microsoft）正在嘗試一種可能的解方：讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。