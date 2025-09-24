穩定幣龍頭Tether擬大規模融資 尋求公司估值達5,000億美元

全球最大穩定幣發行商Tether控股公司正與投資人洽談融資多達200億美元，這筆交易可能會使這家加密貨幣公司估值達到5,000億美元，躍居全球價值最高前段班的未上市公司行列。

彭博資訊引述兩位知情人士說法報導，總部位於薩爾瓦多的Tether正尋求透過私下發行約3%股份的方式，籌資150億至200億美元。

另一位參與此事的知情人士表示，上述金額只是最高目標，最終數字可能會低許多。他透露，協商尚處於初期階段，擬議投資的細節可能會有所調整。

依據Tether打算釋出的股份，這樁交易對公司的估值可能達到5,000億美元左右，將使其躋身與OpenAI、馬斯克旗下SpaceX等高價值未上市公司行列，而且可望是加密貨幣業者達成的驚人成就，儘管此時穩定幣競爭同業數量大增，而且美國調降利率也對Tether造成衝擊。與Tether最接近的直接競爭同業是上市穩定幣發行商Circle，截至23日，其市值約300億美元。

知情人士說，Tether這次交易將涉及發行新股，而非既有投資人出售股份。

Tether執行長 阿爾多諾（Paolo Ardoino）周三在社群平台X發文表示，公司正在評估一項來自一群知名投資者的融資案，目的是「極大化公司在所有現有和新業務線的策略規模」，其中包括穩定幣、AI、商品交易、能源、通訊和媒體。

Tether旗下發行的美元穩定幣USDT市值達1,720億美元，是目前規模最大的穩定幣，遠超過排名第二、Circle所發行的USDC穩定幣，後者市值約740億美元