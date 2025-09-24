「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由「四大天王」掌控，但未來可能會縮小至「兩巨頭」。另外，她旗下的基金重新布局中國阿里巴巴集團，是四年來首見買進。

69歲、被一些投資人暱稱為「木頭姐」的伍德表示，OpenAI、Anthropic、馬斯克旗下的xAI，以及Google的Gemini，正在爭相搶奪AI領域主導地位，且競爭激烈。她強調，目前的四大競爭者最終可能會縮減為兩家。但值得注意的是，伍德點名的「四大天王」並未包含Meta。

她向彭博資訊表示：「真正能在大型語言模型（LLM）領域中競爭的公司數量已經減少。」

伍德還提到，近期OpenAI與Meta進行的「人才收購」（acquihire）正是AI領域逐漸整併的例子，而且AI的整併「已經展開」，但最終結果還沒出現。

另一方面，根據伍德旗下方舟投資的每日交易報告，該公司的兩檔ETF在周一（22日）買進阿里巴巴的ADR，目前持股總值約1,630萬美元。

阿里巴巴的ADR價格在周二觸及2021年11月以來最高，今年來已飆漲近一倍。儘管阿里巴巴核心電商業務受到包括拼多多等同業日益激烈競爭的衝擊，但投資人提高押注阿里巴巴在AI領域的發展將重振公司成長。

彭博報導，自2021年和2022年中國網路類股潰敗以來，方舟一直限制在這類股票的持倉，本次最新建倉可能意味著這類操作回歸。美國證管會紀錄顯示，方舟在今年稍早布局百度，本周一又加碼，整體部位達到約4,700萬美元。

方舟的ETF也投資於電動車業者比亞迪，自駕技術公司小馬智行以及京東物流，但持股部位相對小。

伍德旗下的知名基金方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）今年來截至23日上漲47%，部分受惠於Roku、Coinbase和Roblox等主要持股今年表現亮麗。

伍德在今年稍早曾警告經濟成長停滯風險，現在態度有所轉變，並表示隨著AI驅動的生產力提升，通膨率在未來幾年內可能降至零。