快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）。路透
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）。路透

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由「四大天王」掌控，但未來可能會縮小至「兩巨頭」。另外，她旗下的基金重新布局中國阿里巴巴集團，是四年來首見買進。

69歲、被一些投資人暱稱為「木頭姐」的伍德表示，OpenAI、Anthropic、馬斯克旗下的xAI，以及Google的Gemini，正在爭相搶奪AI領域主導地位，且競爭激烈。她強調，目前的四大競爭者最終可能會縮減為兩家。但值得注意的是，伍德點名的「四大天王」並未包含Meta。

她向彭博資訊表示：「真正能在大型語言模型（LLM）領域中競爭的公司數量已經減少。」

伍德還提到，近期OpenAI與Meta進行的「人才收購」（acquihire）正是AI領域逐漸整併的例子，而且AI的整併「已經展開」，但最終結果還沒出現。

另一方面，根據伍德旗下方舟投資的每日交易報告，該公司的兩檔ETF在周一（22日）買進阿里巴巴的ADR，目前持股總值約1,630萬美元。

阿里巴巴的ADR價格在周二觸及2021年11月以來最高，今年來已飆漲近一倍。儘管阿里巴巴核心電商業務受到包括拼多多等同業日益激烈競爭的衝擊，但投資人提高押注阿里巴巴在AI領域的發展將重振公司成長。

彭博報導，自2021年和2022年中國網路類股潰敗以來，方舟一直限制在這類股票的持倉，本次最新建倉可能意味著這類操作回歸。美國證管會紀錄顯示，方舟在今年稍早布局百度，本周一又加碼，整體部位達到約4,700萬美元。

方舟的ETF也投資於電動車業者比亞迪，自駕技術公司小馬智行以及京東物流，但持股部位相對小。

伍德旗下的知名基金方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）今年來截至23日上漲47%，部分受惠於Roku、Coinbase和Roblox等主要持股今年表現亮麗。

伍德在今年稍早曾警告經濟成長停滯風險，現在態度有所轉變，並表示隨著AI驅動的生產力提升，通膨率在未來幾年內可能降至零。

伍德 ETF 馬斯克

延伸閱讀

台積電ADR大漲3.7%再創新高 較台北交易溢價27.8%

輝達投資OpenAI注資3兆元 台積、鴻海、廣達等受惠

AI閉環金三角 甲骨文入列

輝達投資OpenAI 掛保證不影響客戶關係

相關新聞

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由...

鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重...

連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平...

美光財報／六大重點一次看 梅羅塔說記憶體供應緊俏直到2026年

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，彭博資...

受惠AI需求熱切 美光估第1季營收優於市場預期

美光科技（Micron Technology）因市場對其高頻寬記憶體晶片（HBM）需求大增，今天預估第1季營收將優於市場...

微軟研發晶片直通冷卻技術 挑戰資料中心耗能和散熱瓶頸

人工智慧（AI）資料中心耗電量驚人，其中一大原因是必須為處理器降溫。微軟（Microsoft）正在嘗試一種可能的解方：讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。