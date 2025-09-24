鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾周二示警，降息還談不上已成定局。路透
聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重緩急。

同時，Fed有三位官員這兩天不約而同支持將通膨目標從現行固定的2%改為區間目標。

Fed上周降息1碼（0.25個百分點）到4%至4.25%，理由是勞動市場出現疲軟跡象，而數據顯示關稅對物價壓力的影響仍然有限。

很多投資人押注Fed年底前還會再降息兩次各1碼。但鮑爾周二示警，降息還談不上已成定局。他說，若Fed「過度寬鬆」，可能會「讓對抗通膨功虧一篔，還得掉轉路線」把通膨率拉回2%的目標。

不過，鮑爾也警告，若利率長期維持在「限制性」水準，可能導致「勞動市場出現不必要的疲軟」。

他在羅德島一場演說的書面講稿中說：「目前通膨的短期風險偏向上行，就業風險則偏向下行，這是相當棘手的情況。當我們的目標出現衝突時，政策架構要求我們在雙重使命之間取得平衡。」

鮑爾表示，關稅成本大多由美國企業承擔，而非白宮所宣稱的由外國業者買單。

他答覆提問時說：「我們確實收了不少關稅收入，推算一年可達3,000億美元。問題是，究竟誰在付這筆錢？雖然現在還言之過早，但看起來並不是海外出口商在承擔主要成本，而是零售商和進口商。而且他們並沒有把太多成本轉嫁給消費者。」

通膨自2021年以來一直高於Fed目標，且預料會進一步升高，因為美國總統川普的關稅正推高消費者價格。

Fed理事米倫、鮑蔓以及亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克本周分別在不同場合談到將通膨由目標改為區間的構想。Fed 上個月才完成每五年一次的政策架構檢討，當時已事先排除調整通膨目標的可能性。

米倫周一表示，「過於精確」的通膨目標可能導致過度管控，Fed應考慮其他選項。他在紐約經濟俱樂部演講時說，若回到聯準會2012年前的做法，追求「低且穩定的物價」，但不設定明確目標，「也不失為一種可取的方式」。不過，他也強調，必須先讓通膨回到2%，才可能進行任何調整。

被視為政府考慮接替鮑爾的人選之一鮑蔓周二也呼應這項說法。她在肯塔基州銀行公會年會上說：「全球其他國家已採取通膨目標區間的做法。」她說，這種方式可避免因通膨精確水準而「驚慌失措」。

鮑曼避談近日政策轉向的可能性，僅說：「保持對話始終很重要。」

波斯提克周二在一個Podcast節目上表示，大眾有時誤以為Fed設定通膨目標時能做到非常精準。

他說：「在通膨目標和相關討論上，我其實願意採用一個區間。」而被問到他偏好的區間時，波斯提克表示，他希望範圍要窄，以避免通膨蓄勢上揚。他說：「可能是1.75%到2.25%之間，類似這樣的區間。」

