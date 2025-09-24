快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

美洲鋰業盤後股價飆漲80% 因川普政府想入股 最高取得10%股權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
內華達州北部Thacker Pass的蒙大拿山脈。美洲鋰業（Lithium Americas）提議在此開採鋰礦。美聯社
內華達州北部Thacker Pass的蒙大拿山脈。美洲鋰業（Lithium Americas）提議在此開採鋰礦。美聯社

路透周二引述知情人士報導，川普政府尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas Corp）最高10%的股權。這家總部位於加拿大溫哥華的公司，在內華達州Thacker Pass的鋰礦是美國最大鋰礦之一。美國政府目前正重新商談能源部對該公司23億美元貸款的條款。受此消息影響，美洲鋰業股價在盤後交易暴漲近80%。

入股美洲鋰業將成為川普政府干預美國經濟、加速本地關鍵礦產供應鏈發展的最新案例。Thacker Pass鋰礦有望成為美國國內主要鋰生產基地，而美國目前的鋰產量仍很有限。

一位知情人士透露，美洲鋰業與通用汽車的合資企業因無法滿足貸款的初始條件，請求能源部重組貸款。政府提出修改條款，包括引入外部股權以保障納稅人利益。美洲鋰業同意，修正內容也包括該公司申請將部分貸款的償還期限延後幾年。至於與通用汽車的談判仍在進行中。

針對政府的入股提議，美洲鋰業提出透過無償認股權證提供5%至10%的股權，目前正等待政府回應。如果未能達成協議，鋰礦項目可能擱置。

彭博資訊此前報導稱，貸款談判的一部分還包括能源部敦促通用汽車簽署具約束力的礦區產量購買協議。通用汽車拒絕置評。

美國 能源 川普

延伸閱讀

川普搭手扶梯卡住 白宮控「暗算」 川普藉機批聯合國只會空談

影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

大轉變 川普批俄像紙老虎：烏軍有機會奪回失土

相關新聞

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由...

鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重...

連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平...

美光財報／六大重點一次看 梅羅塔說記憶體供應緊俏直到2026年

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，彭博資...

受惠AI需求熱切 美光估第1季營收優於市場預期

美光科技（Micron Technology）因市場對其高頻寬記憶體晶片（HBM）需求大增，今天預估第1季營收將優於市場...

微軟研發晶片直通冷卻技術 挑戰資料中心耗能和散熱瓶頸

人工智慧（AI）資料中心耗電量驚人，其中一大原因是必須為處理器降溫。微軟（Microsoft）正在嘗試一種可能的解方：讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。