快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平台獲利。

路透社報導，從10月21日起，含廣告的Disney+訂閱方案將每月調漲2美元至11.99美元，無廣告高級方案調漲3美元至每月18.99美元；年度高級訂閱費將增加30美元，達到 189.99美元。

根據公司網站，與葫蘆網（Hulu）和ESPN+的組合方案也將同步漲價。

隸屬迪士尼的美國廣播公司（ABC）暫時停播主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）深夜脫口秀引發爭議，甚至出現抵制迪士尼服務的聲浪。

Disney+自2019年11月以每月6.99美元訂閱價格推出以來，逐步調漲價格以止血虧損並將串流業務轉為成長引擎的策略，去年首次實現串流業務獲利。

這是迪士尼連續第4年調漲訂閱價格，繼2022年12月調漲38%後，2023年10月和2024年10月再度漲價。

調漲 迪士尼 Disney

延伸閱讀

哈瑪斯提一半人質換60天休戰 魯比歐：美國不會答應

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

能耗革命…美國擴建電網勢在必行 重電四雄大利多

美國發展AI基建 東元、大同同步沾光

相關新聞

OpenAI和輝達大手筆交易中 傳晶片擬只租不買 以減輕財務壓力

OpenAI和輝達（NVIDIA）據傳正討論一種不尋常的合作方式，可能由OpenAI向輝達承租AI晶片，而非直接購買。

「女股神」說AI競賽只剩四大天王…獨漏這家 四年來首敲進阿里巴巴

曾有「科技女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）表示，AI領域已經由...

鮑爾稱下月降息非定局 Fed內部出現通膨目標改為區間的聲量

聯準會（Fed）主席鮑爾對接下來接連降息的預期語帶保留，強調決策官員正面臨「考驗」，必須權衡抑制通膨和保障就業之間的輕重...

連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平...

美光財報／六大重點一次看 梅羅塔說記憶體供應緊俏直到2026年

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，彭博資...

受惠AI需求熱切 美光估第1季營收優於市場預期

美光科技（Micron Technology）因市場對其高頻寬記憶體晶片（HBM）需求大增，今天預估第1季營收將優於市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。