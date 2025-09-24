連4年漲價！Disney+再調漲美國訂閱費 10月21日開始啟用

迪士尼公司（Walt Disney）今天指出，下個月起將調漲旗下影音串流平台Disney+在美國的訂閱價格，以提升數位平台獲利。

路透社報導，從10月21日起，含廣告的Disney+訂閱方案將每月調漲2美元至11.99美元，無廣告高級方案調漲3美元至每月18.99美元；年度高級訂閱費將增加30美元，達到 189.99美元。

根據公司網站，與葫蘆網（Hulu）和ESPN+的組合方案也將同步漲價。

隸屬迪士尼的美國廣播公司（ABC）暫時停播主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）深夜脫口秀引發爭議，甚至出現抵制迪士尼服務的聲浪。

Disney+自2019年11月以每月6.99美元訂閱價格推出以來，逐步調漲價格以止血虧損並將串流業務轉為成長引擎的策略，去年首次實現串流業務獲利。

這是迪士尼連續第4年調漲訂閱價格，繼2022年12月調漲38%後，2023年10月和2024年10月再度漲價。