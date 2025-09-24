美光財報／六大重點一次看 梅羅塔說記憶體供應緊俏直到2026年

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，彭博資訊報導，利多消息有望繼續帶旺亞洲的記憶體相關類股。

以下是美光財報的六大重點：

1.DRAM與NAND記憶體產品需求高於預期

美光執行長梅羅塔和高層表示，市場對DRAM和NAND記憶體產品的需求高於管理層先前的預期，庫存有限導致DRAM價格走高，加上NAND獲利能力改善，有助於拉抬本季業績高於市場預期。

美光全球營運執行副總裁巴提亞說，看好PC與智慧手機產業的記憶體需求成長。這些領域先前在採用AI上落後於資料中心業者，但現在正在改變。

2.預期記憶體晶片供應緊俏的情況會延續至2026年

梅羅塔表示：「我將告訴你們的是，供應正吃緊。我們預期2026年整體DRAM的供需環境將保持健康，這對獲利有利。」

美光高層表示，DRAM的出貨量增加，受惠於各終端市場的強勁需求，而價格則因供應有限而上漲。供應面也受到低庫存和製程節點轉換受限的壓力影響。梅羅塔說，這些趨勢預期將延續至2026年。

巴提亞指出，AI用的高頻寬記憶體（HBM）製造過程更為複雜，占用製造設備的時間比其他晶片還長，因而限制了整體供應的擴張。

3.AI帶旺HBM需求 數月內將敲定2026年所有HBM銷售協議

梅羅塔說表示，美光上季HBM營收成長至近20億美元，意味著年化營收達到近80億美元。

美光預期將在未來數月內敲定2026年所有HBM產能的銷售協議，目前HBM3E的價格協議大致已完成，至於更先進的HBM4晶片合約仍在洽談中。美光業務長薩達納透露：「HBM4的定價真的遠高於HBM3E。」

4.美光表示 HBM4E與台積電合作

美光說，台積電也會是合作夥伴，為美光即將推出的HBM4E製造基礎邏輯晶片，涵蓋客製化產品與標準版本。

5.毛利率大幅提升

美光預測，本季調整後毛利率將達51.5%，這遠高於市場預期的45.9%。分析師說，毛利率提升是因為「定價優於預期」。

6.資本支出提高

在2025年度，美光在新廠與設備上的投資達138億美元。美光提醒投資人，2026年度資本支出將持續增加，比前一年度更多。