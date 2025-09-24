油價反彈逾1% 金價已連三天創新高 人行推外國黃金儲備放中國

國際油價周二（23日）止跌回升，上漲超過1%，因恢復伊拉克庫爾德地區石油出口的協議磋商遇阻，緩解了部分投資者對全球供應過剩的擔憂；金價連續第三個交易日刷新歷史高點，除了預期聯準會繼續降息、地緣政治不確定性等因素，中國尋求外國央行將黃金存放在中國境內的消息也推漲金價。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油11月期貨收漲1.06美元，漲幅1.6%，報每桶67.63美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨收漲1.13美元，漲幅1.8%，報每桶63.41美元。兩大指標原油都收復稍早的跌幅。

周二伊拉克庫爾德地區通往土耳其的管道出口仍未恢復，因兩家主要生產商要求償債擔保。這有違先前市場認為會達成協議、恢復石油出口的預期。

布蘭特和WTI原油此前已連續四個交易日下跌，累計跌幅約為3%。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「市場之前因庫爾德協議的報導而出現拋售，如今協議仍未達成，那些原油又從市場中消失了。」

國際能源署（IEA）在最新月報中表示，今年全球原油供應將加速成長，2026年可能出現更大規模的過剩，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員增產，且該組織以外的供應也在增加。

不過，市場仍面臨諸多風險，交易員密切關注歐盟是否會對俄羅斯原油出口實施更嚴厲制裁，以及中東地緣政治緊張局勢是否會升級。

金價連續第三天創紀錄新高

黃金周二再創新高，交易人士正權衡中國為增強在國際黃金市場的地位，尋求外國央行將黃金儲備存放在中國的消息。

知情人士說，數月以來，中國央行已經透過上海黃金交易所與一些友好國家就此展開商談，尋求將外國黃金儲備存放至上金所國際板保稅區的保管庫。中國已是全球最大的黃金生產國和消費國，若在全球黃金市場扮演更大角色，可能意味著進口限制更加寬鬆。

現貨黃金價格周二收盤上漲0.46%，至每英兩3,764.01美元，盤初創下3,791.10美元的紀錄新高。

12月交割的美國黃金期貨收高1.1%，結算價報每英兩3,815.7美元。

美國指標10年期公債殖利率下跌0.2%，美元基本持穩。

聯準會主席鮑爾周二的話沒有針對是否支持10月份降息做出暗示。RJO Futures市場策略師Bob Haberkorn表示：「金市認為，與上周確定的基調相比，鮑爾的發言沒有什麼重大內容，沒有什麼重大內容足以改變黃金的上行路徑。」

現貨白銀上漲0.2%，至每英兩44.17美元，徘徊在14年高位附近，白金上漲4.5%，觸及1,480.97美元的2014年以來最高；鈀金上漲2.8%，至1,212美元。