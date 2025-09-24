快訊

OpenAI和輝達大手筆交易中 傳晶片擬只租不買 以減輕財務壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Nvidia和OpenAI規模1,000億美元的交易仍欠缺細節。路透
Nvidia和OpenAI規模1,000億美元的交易仍欠缺細節。路透

OpenAI和輝達（NVIDIA）據傳正討論一種不尋常的合作方式，可能由OpenAI向輝達承租AI晶片，而非直接購買。

輝達目前營收仍極度依賴少數幾家大型企業，包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）和Alphabet。因此，輝達考慮採用新商業模式，供貨給獲利實力不足、買不起晶片的客戶。

輝達周一已和OpenAI宣布，雙方已簽署意向書，將推動這筆1,000億美元的交易，目標是建設用電規模 10百萬瓩（GW） 、搭載輝達產品的資料中心。

對OpenAI而言，承租伺服器晶片可減輕財務壓力。該公司因高昂運算成本，每年已燒掉數十億美元現金。The Information引述知情人士指出，OpenAI估算若只租不買，可節省一成至一成五的成本。透過租用硬體，OpenAI不必張羅數百億美元來一次性買斷，也可避免晶片比預期更快被淘汰的風險

OpenAI已經透過微軟和甲骨文租用搭載輝達晶片的伺服器。目前尚不清楚，若和輝達直接簽訂租賃協議，比起現行伺服器租用開支相比可省下多少。

據The Information 分析，這種租賃協議可能會以降低輝達風險的方式來設計。輝達可以成立一家公司，以晶片為抵押品來借錢購買伺服器，再由OpenAI支付的租金用來償還貸款。

據報導，從目前仍在討論中的條款來看，OpenAI可能同意租用輝達晶片，租期大約為期五年。這和OpenAI先前與甲骨文等雲端業者簽訂的合約類似，差別在於租用的是搭載輝達晶片的伺服器，而非晶片。

