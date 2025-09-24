美光財報／記憶體需求好熱 本季財測超預期 與台積電合作HBM4E

美國記憶晶片龍頭美光（Micron）提出樂觀展望，本季財測高於市場預期，押注AI發展競賽繼續帶旺旗下的高頻寬記憶體晶片（HBM）需求，同時預期DRAM等記憶體晶片供應緊俏的情況會延續至明年。

本季財測超預期 HBM營收成長至近20億美元

美光周二（23日）盤後公布，預期本季營收約125億美元，高於分析師平均預估的119億美元；若剔除部分項目，預估每股盈餘3.75美元，高於市場預期的3.05美元。

美光同時預測，調整後毛利率將達51.5%，遠高於市場預期的45.9%。Summit Insights分析師陳金蓋（音譯）表示，毛利率提升是因為「定價優於預期」。

樂觀的財測展望進一步凸顯出美光成為企業AI支出的一大受惠者。美光的HBM對於開發AI模型所需的晶片與系統很重要，因此成為獲利豐厚的產品。

財報公布後，美光股價上漲約0.7%，報每股167.5美元。由於美光股價今年來已經大漲接近一倍，除非有更驚人的利多消息，否則較難以讓投資人感到驚艷。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在聲明中表示：「在2025年會計年度（到8月底止），我們資料中心業務創下歷史新高，並以強勁動能和史上最具競爭力的產品組合邁入2026會計年度。」「身為美國唯一的記憶體製造商，美光在把握未來AI商機方面具有獨特優勢。」

梅羅塔在財報會議上表示，美光上季HBM營收成長至近20億美元，意味著年化營收達到近80億美元。

台積電將成為HBM4E合作夥伴

美光預期將在未來數月內敲定2026年所有HBM產能的銷售協議，目前HBM3E的價格協議大致已完成，至於更先進的HBM4晶片合約仍在洽談中。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）對路透表示：「HBM4的定價真的遠高於HBM3E。由於我們處在非常緊俏的產業環境……我們預期HBM事業能帶來相當可觀的投資回報。」

台積電也會是合作夥伴，為美光即將推出的HBM4E製造基礎邏輯晶片，涵蓋客製化產品與標準版本。

上季營收成長46% DRAM與NAND記憶體產品需求高於預期

回顧截至8月28日止的第4季度，美光營收成長46%，達113億美元，優於分析師預估的112億美元。若不計入部分項目，每股盈餘3.03美元，高於市場平均預測的2.84美元。

美光表示，預期記憶體晶片供應緊俏的情況會延續至明年。梅羅塔周二對分析師表示，對美光DRAM與NAND記憶體產品的需求高於管理層先前的預期，「我可以告訴各位的是，目前供應十分緊張。我們預期 2026年整體DRAM會有健康的供需環境，這將有利於獲利。」

與AI相關的業務也推升了對美光第二大產品線NAND快閃記憶體的需求。

美光也提醒投資人，該公司資本支出將持續增加。在2025年度，美光在新廠與設備上的投資達138億美元，並預期本年度資本支出會更多。

美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）在財報公布後受訪時表示，他也看好PC與智慧手機產業的記憶體需求成長。這些領域先前在採用AI上落後於資料中心業者，但現在正在改變。

巴提亞指出，HBM製造過程更為複雜，占用製造設備的時間比其他晶片還長，因而限制了整體供應的擴張，進而維持健康的市場環境。記憶體市場向來以在景氣榮枯之間劇烈循環、價格大幅波動而聞名。