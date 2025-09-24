台積電ADR大漲3.7%再創新高 較台北交易溢價27.8%
台積電ADR周二（23日）大漲3.7%，再創歷史新高價位282.71美元，較台北交易溢價高達27.8%。
美國股市周二收跌，結束連續三個交易日創收盤新高走勢，聯準會（Fed）主席鮑爾在演講中並未暗示是否會在10月的政策會議上支持降息。科技股回落，科技七雄全面下跌。
道瓊工業指數下跌88.76點，跌幅0.2%，報46,292.78點；標普500指數下跌36.83點，跌幅0.6%，報6,656.92點；那斯達克綜合指數下跌215.51點，跌幅1%，報22,573.47點。
費城半導體指數跌0.4%，輝達（NVIDIA）創新高後下跌2.8%。
台灣加權股價指數周二上漲366.77點收在26,247.37點。台積電（2330）漲3.5%收在1,340.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 177.23 -0.09 174.50 1.56
中華電 CHT 132.84 -0.70 133.50 -0.49
台積電 TSM 1,712.94 +3.70 1,340.00 27.83
聯電 UMC 44.65 +1.52 43.90 1.72
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
