美股三大指數連三日創新高後回落 鮑爾未暗示支持10月降息

美國股市周二收跌，結束連續三個交易日創收盤新高走勢，聯準會（Fed）主席鮑爾在演講中並未暗示是否會在10月的政策會議上支持降息。科技股回落，科技七雄全面下跌。

道瓊工業指數下跌88.76點，跌幅0.2%，報46,292.78點；標普500指數下跌36.83點，跌幅0.6%，報6,656.92點；那斯達克綜合指數下跌215.51點，跌幅1%，報22,573.47點。

費城半導體指數跌0.4%，輝達（NVIDIA）創新高後下跌2.8%，台積電ADR繼續大漲3.7%。

亞馬遜跌3%，Meta跌1.3%，Alphabet小幅下跌0.3%。

金價繼續走高，今年迄今已創紀錄上漲了44%，貴金屬在市場上繼續走強。美國2年期公債殖利率降至3.590%，10年期公債殖利率降至4.117%。

Alexandria Capital研究總監 Lou Liberatore 說：「這有點像一個兩極化的市場。一方面是AI受益股在推動市場，而市場的其餘部分則在原地踏步。」

鮑爾周二為進一步降息敞開了大門，這是他在Fed上周降息後首度露面。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林和亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克都對進一步放寬政策提出警告。Fed已預測今年至少再降息兩次，這反映對勞動市場停滯的疑慮。不過，Fed理事鮑蔓示聯邦公開市場操作委員會（FOMC）需果斷行動以支持勞動市場。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「當天的重頭戲是鮑爾的講話。他在一定程度上偏向鴿派，但也表現謹慎，這表明儘管他為再次降息留下了空間，但確實沒有暗示下一次降息的時間和幅度。」「市場因此開始拋售，出現某種回調的時機也已經成熟。」

經濟合作發展組織（OECD）表示，美國經濟今年的放緩幅度料將低於原先的預期，但警告，更高的關稅將在2026年造成越來越大的損害。

波音上漲 2%，有助節制道指的跌幅，該公司獲得了烏茲別克航空公司價值超過 80 億美元的訂單。

收盤後，美光上漲 0.7%，該公司公布財報並發布樂觀的預測。美光在正常交易時段收高 1.1%。