Fed鮑爾：就業與通膨職責都遇風險 未透露10月是否降息訊號

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾23日的言論維持他上周發言的基調，並未釋出10月是否降息的訊號。路透
Fed主席鮑爾23日的言論維持他上周發言的基調，並未釋出10月是否降息的訊號。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日表示，勞動市場和通膨前景都面臨風險，決策官員權衡是否進一步降息之路可能充滿挑戰，維持他上周發言的基調，並未釋出10月是否降息的訊號。他也表示，他將「密切聚焦於執行我們的關鍵使命」，再次暗示不受政治壓力影響。

鮑爾在羅德島Greater Providence商會的一場活動發表演說，他在預備的演講稿裡表示，「近期通膨面臨上行風險，而就業則面臨下行風險－情勢頗具挑戰」，「雙面風險意味著沒有無風險之路」。

他並未透露是否支持在10月的下次會議降息，發言基調也大致與上周記者會立場相同。

鮑爾說，「勞工的供給和需求都已顯著放緩－這是個不尋常且頗具挑戰的發展」，「在這個較不活躍且略顯疲軟的勞動市場，就業的下行風險已升高」。

他同時也持續主張，Fed必須繼續緊盯美國總統川普關稅政策可能引發的長久通膨效應，關稅升高的影響可能需要一段時間才會傳導到供應鏈，導致未來幾季的物價水準一次性地升高。

他也說，產品價格正在推升通膨，「最新數據和調查顯示，這些價格上漲主要反映關稅升高，而非更廣泛的物價壓力」。

鮑爾也表示，2008-2009年的金融海嘯和新冠肺炎疫情，留下了「將伴隨我們很長一段時間」的傷痕，「在世界各地的民主國家，公眾對經濟和政治機構的信任都遭受挑戰」，「我們這些此時此刻擔任公職的人，需要在驚濤駭浪的大海和強勁的逆風中，密切聚焦執行我們的關鍵使命」。

風險 通膨 鮑爾

延伸閱讀

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

聯準會降息1碼 童子賢：衡量物價就業取得微妙平衡

相關新聞

歐盟打擊詐騙 要求蘋果、Google等4業者說明防堵措施

歐洲聯盟（EU）今天要求Google（谷歌）、蘋果、微軟和Booking等4家國際大型科技業者說明他們針對網路金融詐騙採...

輝達借出招牌與資金 鞏固AI晶片需求與產業繁榮

輝達以超大手筆對OpenAI投資1千億美元，資助興建數據中心，與輝達之前對多家科技業者的投資行動如出一轍，目的是要鞏固人...

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

美股23日早盤漲跌互見，道瓊工業指數再創新高，隨著美股三大指數在過去連續三個交易日收盤同創紀錄，投資人也居高思危。

黃金期貨首度衝破3800美元！分析師：還未形成泡沫 漲勢動能穩固

國際黃金期貨價格23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨也叩關這個整數關卡，主因為美國聯準會（Fed）降息預期，以及...

Win10自10月14日起終止更新 有何危機、使用者如何因應一次看

微軟（Microsoft）定於10月中終止為Windows 10作業系統提供安全更新，引發消費者團體不滿，也有用戶擔心得...

三星晶片喊漲 大摩：AI榮景迎來記憶體超級循環

韓國經濟日報報導，人工智慧（AI）榮景將迎來記憶體的超級循環，摩根士丹利（大摩）預測，今年南韓半導體產業「將迎來暖冬」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。