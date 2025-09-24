OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估。圖為OECD位於法國巴黎的總部。路透
經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估。圖為OECD位於法國巴黎的總部。路透

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI投資強勁，以及中國大陸的財政政策支持措施，使得全球經濟比預期更強韌。

不過，OECD也警告美國總統川普關稅政策的衝擊還沒完全顯現。OECD並預測，從現在到明年春季（3月至5月）間，聯準會（Fed）將再降息3碼。

OECD上調今年全球經濟成長率預測至3.2%，高於6月預測的2.9%；美國成長率預估也從1.5%上修到1.8%；中國大陸小幅上修到4.9%（明年為4.4%）；歐元區成長率預估調高0.2個百分點、達1.2%；日本上修0.4個百分點至1.1%；印度調高0.4個百分點至6.7%，為主要經濟體最高。

不過，OECD維持2026年全球經濟成長率預估為2.9%，與6月釋出的訊息相同，但比今年趨緩，美國成長率預測維持在1.5%，歐元區調降0.2個百分點到1%，因關稅與政策不確定性雙雙升高，「全球經濟已維持韌性，但關稅與政策不確定性升高的效應還沒完全顯現，全球經濟成長預料將減慢，也仍有龐大風險，還有對財政永續性和金融穩定的憂慮」。

OECD預測，到明年春季，美國聯邦資金利率區間將降為3.25%至3.5%，亦即將再降3碼，因為高關稅打擊美國經濟動能。

OECD首席經濟學者表示裴瑞哈表示，美國提高整體有效關稅稅率到19.5%的影響還沒完全浮現，但「對美國經濟是一項重擊，由於美國經濟對世界其他國家如此之重要，將對許多國家造成影響」。

裴瑞哈說，「各國繼續進行談判，以及能夠達成降低貿易障礙協議，相當重要」。

OECD並預測，多數主要經濟體由於成長減緩與企業雇用壓力減弱，通膨將會下降。

OECD強調，整體而言，這項初步展望依然有「重大風險」，包括關稅可能進一步升高，或物價漲勢再起。該機構也說，「未來的財政風險益發堪憂」，尤其是美國及法國等已開發國家，證據是開發中國家公債對已開發國家的利率溢價，已經縮小到2007年來最低；「一些國家接下來可能面臨一些驚嚇」。

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

