歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成
在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九年的談判劃下完美句點。另一方面，南韓與泰國的CEPA協商也已進入最後階段，最快本周將完成談判。
歐盟貿易與經濟安全委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）和印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto），23日在印尼峇里島舉行CEPA簽署儀式。根據協定，歐盟98.5%銷往印尼商品進口關稅將取消，汽車等歐盟產品輸入印尼程序也將簡化。官員表示，歐盟銷往印尼汽車關稅將在五年內從50%降至零，機械和家電關稅則將在短時間內從30%降到零。
塞夫柯維奇說：「光是歐盟出口商銷往印尼的商品，就可望省下逾6億歐元（7.08億美元）關稅。」塞夫柯維奇並表示，這項協定有助於取得用於綠色和數位技術的關鍵原物料。
印尼經濟部則表示，一旦協定生效，印尼商品將在歐盟九成市場享有零關稅，這應會提振棕櫚油、咖啡、紡織品、服飾與其他產品出口，艾朗嘉表示，目標是讓CEPA在2027年元旦生效。隨著印尼商品進入歐盟27個成員國市場的管道擴大，印尼預估與歐盟雙邊貿易五年內將翻倍。
艾朗嘉說：「我們期盼為關鍵原料、再生能源、創新及投資等項目，打造橫跨印尼與歐洲的供應鏈。」
不過，印尼棕櫚油協會（GAPKI）主席艾迪（Eddy Martono）認為，對印尼棕櫚油業而言，歐盟反毀林法（EUDR）等非關稅壁壘仍是障礙。
另外，南韓和泰國第七輪CEPA官方協商22日至25日在首爾舉行，雙方持續就商品、服務和投資等七大領域商談。官員透露，南韓政府目標是在第七輪談判完成協商。考量到評估和簽署協議等剩餘步驟，協議實際生效預估至少要再花二至三年。
