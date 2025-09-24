美歐景氣擴張有隱憂 新訂單次指標都下滑
最新採購經理人指數（PMI）顯示，美國9月民間景氣擴張速度為三個月來最慢，製造業與服務業景氣同步降溫，新訂單次指標也下滑，歐元區9月民間景氣雖加速擴張，但新訂單次指標也降低，對經濟持續成長形成一大隱憂。
標普全球公司（S&P Global）23日公布，美國9月綜合PMI初估值降至53.6，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，卻是6月來最低，且低於市場預期，新訂單次指標也下滑到53.1，同樣是6月來低點。
美國9月製造業PMI降至52.0，服務業PMI降到53.9，也都低於市場預期，反映經濟減弱。
此外，漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月綜合PMI指數升至51.2，分別優於8月的51.0、和經濟學家預期的51.1，且為連續第九個月擴張。
漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區仍在成長軌道上，話雖如此，距離展現真正動能還有漫長的路要走。」
一大隱憂是，新訂單指數從50.3降到50.0，使8月景氣短暫擴張顯得像是曇花一現。
歐元區8月服務業PMI從升50.5升至51.4，是九個月來最高，優於經濟學家預期的持平。製造業PMI從8月的50.7陡降到49.5，陷入景氣萎縮領域。
最新報告凸顯歐元區兩大經濟體運勢分歧：德國景氣擴張步調為2023年5月來最快，法國商業活動則一連13個月走下坡，萎縮速度是4月來最快。
法國承受政府垮台和削減預算支出再度受挫的打擊，德國服務業景氣則出現今年來最強的成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言