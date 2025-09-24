美歐景氣擴張有隱憂 新訂單次指標都下滑

最新採購經理人指數（PMI）顯示，美國9月民間景氣擴張速度為三個月來最慢，製造業與服務業景氣同步降溫，新訂單次指標也下滑，歐元區9月民間景氣雖加速擴張，但新訂單次指標也降低，對經濟持續成長形成一大隱憂。

標普全球公司（S&P Global）23日公布，美國9月綜合PMI初估值降至53.6，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，卻是6月來最低，且低於市場預期，新訂單次指標也下滑到53.1，同樣是6月來低點。

美國9月製造業PMI降至52.0，服務業PMI降到53.9，也都低於市場預期，反映經濟減弱。

此外，漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月綜合PMI指數升至51.2，分別優於8月的51.0、和經濟學家預期的51.1，且為連續第九個月擴張。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區仍在成長軌道上，話雖如此，距離展現真正動能還有漫長的路要走。」

一大隱憂是，新訂單指數從50.3降到50.0，使8月景氣短暫擴張顯得像是曇花一現。

歐元區8月服務業PMI從升50.5升至51.4，是九個月來最高，優於經濟學家預期的持平。製造業PMI從8月的50.7陡降到49.5，陷入景氣萎縮領域。

最新報告凸顯歐元區兩大經濟體運勢分歧：德國景氣擴張步調為2023年5月來最快，法國商業活動則一連13個月走下坡，萎縮速度是4月來最快。

法國承受政府垮台和削減預算支出再度受挫的打擊，德國服務業景氣則出現今年來最強的成長。