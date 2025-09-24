美歐景氣擴張有隱憂 新訂單次指標都下滑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月PMI升至51.2。 （美聯社）
漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月PMI升至51.2。 （美聯社）

最新採購經理人指數（PMI）顯示，美國9月民間景氣擴張速度為三個月來最慢，製造業與服務業景氣同步降溫，新訂單次指標也下滑，歐元區9月民間景氣雖加速擴張，但新訂單次指標也降低，對經濟持續成長形成一大隱憂。

標普全球公司（S&P Global）23日公布，美國9月綜合PMI初估值降至53.6，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，卻是6月來最低，且低於市場預期，新訂單次指標也下滑到53.1，同樣是6月來低點。

美國9月製造業PMI降至52.0，服務業PMI降到53.9，也都低於市場預期，反映經濟減弱。

此外，漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據顯示，歐元區9月綜合PMI指數升至51.2，分別優於8月的51.0、和經濟學家預期的51.1，且為連續第九個月擴張。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區仍在成長軌道上，話雖如此，距離展現真正動能還有漫長的路要走。」

一大隱憂是，新訂單指數從50.3降到50.0，使8月景氣短暫擴張顯得像是曇花一現。

歐元區8月服務業PMI從升50.5升至51.4，是九個月來最高，優於經濟學家預期的持平。製造業PMI從8月的50.7陡降到49.5，陷入景氣萎縮領域。

最新報告凸顯歐元區兩大經濟體運勢分歧：德國景氣擴張步調為2023年5月來最快，法國商業活動則一連13個月走下坡，萎縮速度是4月來最快。

法國承受政府垮台和削減預算支出再度受挫的打擊，德國服務業景氣則出現今年來最強的成長。

PMI 歐元區

延伸閱讀

馬克宏在聯合國會議上宣布 法國承認巴勒斯坦國

法國也承認巴勒斯坦 G7已有3國加入

影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

環境部顧問稱非核是淨零的挑戰 彭啓明：期待新核能技術

相關新聞

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI...

金價創高 漲破3,800美元

國際黃金期貨價23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨同步叩關這個整數關卡，主因美國聯準會（Fed）降息預期，以及中...

蘋果股價 扭轉頹勢

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等...

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。