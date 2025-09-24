陸傾銷全球 各國頭痛
面對美國的高關稅施壓，中國大陸的出口產品轉向其他市場，使各國政府在權衡保護本國產業、與避免激怒北京之間，面臨兩難抉擇。
彭博資訊報導，中國大陸8月對印度的出口創歷史新高，對非洲的出口有望刷新年度紀錄，對東南亞的貿易也已超越新冠疫情時期的高峰。
然而，這也引發各國的憂慮。到目前為止，僅有墨西哥採取行動：對包括汽車、零組件和鋼鐵在內的中國大陸產品徵收高達50%關稅。不過，其他國家反擊的壓力升高。
知情人士透露，印度政府最近幾周收到50份反傾銷調查的申請，針對來自中國大陸與越南等國的產品。印尼貿易部長則誓言密切監控商品大量湧入的情況。
但各國採取強硬措施的空間有限。已與美國談判關稅的國家，不太願意與全球第二大經濟體再掀另一場貿易戰。
