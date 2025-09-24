Fed新理事 川普的人馬…米倫仍是少數派

美國總統川普任命的新科聯準會（Fed）理事米倫，22日繼續倡議大幅降息，但其他官員卻仍對降息前景抱持謹慎觀點，再次凸顯米倫在Fed屬於「少數派」勢力。

Fed主席鮑爾將於台灣時間24日凌晨零時35分，針對經濟展望發表談話，由於他上周才開過決策會後記者會，預料立場不會太大改變，在支持今年進一步降息之餘，也緊盯通膨發展。

不過，米倫22日在紐約經濟俱樂部發表他加入Fed後的首次政策演說時，主張今年的關稅、移民限制和稅收政策已經壓低了所謂的「中性利率」（既不刺激、也不壓抑經濟的利率水準），目前4%-4.25%的基準利率區間對經濟的約束力依然太強，應該要迅速調降2個百分點。

他認為，移民銳減緩解了住房壓力、關稅收入增加、以及租稅法案將提高經濟成長，都應該壓低了中性利率，「在我看來，未能充分考量到更廣泛與財政政策帶給中性利率的下行壓力，導致一些人認為政策的約束力低於實際情況」。

不過，今年有決策投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林說，他雖支持上周的降息決策，但只是對勞動市場減弱的「保險」措施，他認為進一步降息的空間有限。

今年沒有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也表示，她仍高度關稅通膨，在考量降息時應留意避免經濟過熱，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，目前進一步降息的理由還不多。