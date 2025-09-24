Fed新理事 川普的人馬…米倫仍是少數派

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普任命的新科聯準會（Fed）理事米倫，22日繼續倡議大幅降息，但其他官員卻仍對降息前景抱持謹慎觀點，再次凸顯米倫在Fed屬於「少數派」勢力。

Fed主席鮑爾將於台灣時間24日凌晨零時35分，針對經濟展望發表談話，由於他上周才開過決策會後記者會，預料立場不會太大改變，在支持今年進一步降息之餘，也緊盯通膨發展。

不過，米倫22日在紐約經濟俱樂部發表他加入Fed後的首次政策演說時，主張今年的關稅、移民限制和稅收政策已經壓低了所謂的「中性利率」（既不刺激、也不壓抑經濟的利率水準），目前4%-4.25%的基準利率區間對經濟的約束力依然太強，應該要迅速調降2個百分點。

他認為，移民銳減緩解了住房壓力、關稅收入增加、以及租稅法案將提高經濟成長，都應該壓低了中性利率，「在我看來，未能充分考量到更廣泛與財政政策帶給中性利率的下行壓力，導致一些人認為政策的約束力低於實際情況」。

不過，今年有決策投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林說，他雖支持上周的降息決策，但只是對勞動市場減弱的「保險」措施，他認為進一步降息的空間有限。

今年沒有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也表示，她仍高度關稅通膨，在考量降息時應留意避免經濟過熱，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，目前進一步降息的理由還不多。

Fed 通膨

延伸閱讀

黃金期貨首度衝破3800美元！分析師：還未形成泡沫 漲勢動能穩固

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

相關新聞

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI...

金價創高 漲破3,800美元

國際黃金期貨價23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨同步叩關這個整數關卡，主因美國聯準會（Fed）降息預期，以及中...

蘋果股價 扭轉頹勢

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等...

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。