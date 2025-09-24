甲骨文換帥 啟動雙CEO制

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

甲骨文（Oracle）22日宣布，執行長凱芝（Safra Catz）卸任，交棒給馬戈伊爾克（Clay Magouyrk）及西西利亞（Mike Sicilia）為共同執行長，改採雙執行長制。這兩人都是形塑公司雲端策略的關鍵人物，並奪下大筆訂單，讓甲骨文在人工智慧（AI）熱潮中占據重要地位。

現年39歲的馬戈伊爾克，是甲骨文雲端基礎設施（OCI）創始員工之一。他曾任職於亞馬遜，來到甲骨文迅速晉升。今年54歲的西西利亞，是最近一任的Oracle Industries總裁，經歷包含管理特定業務部門的軟體應用程式，以及收購電子病歷公司Cerner。

兩名高層的晉升，顯示甲骨文及華爾街對雲端運算策略的重視，企業紛紛傾注數十億美元，以擴張驅動AI的基礎設施。

Evercore ISI分析師指出：「投資人已熟悉馬戈伊爾克及西西利亞，且他們獲拔擢，更穩固了雲端及產業業務，作為該公司成長動力的重要性。」

甲骨文股價在23日收盤上漲6%，反映投資人對接棒計畫態度樂觀。雖然企業領導人轉變，有時會引發投資人對不穩定性的擔憂，但分析師指出，兩名新任執行長已高度熟悉自身業務，且關鍵是，凱芝將留在公司，甲骨文表示，她將繼續擔任董事會副主席。

相關新聞

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI...

金價創高 漲破3,800美元

國際黃金期貨價23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨同步叩關這個整數關卡，主因美國聯準會（Fed）降息預期，以及中...

蘋果股價 扭轉頹勢

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等...

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九...

