甲骨文換帥 啟動雙CEO制
甲骨文（Oracle）22日宣布，執行長凱芝（Safra Catz）卸任，交棒給馬戈伊爾克（Clay Magouyrk）及西西利亞（Mike Sicilia）為共同執行長，改採雙執行長制。這兩人都是形塑公司雲端策略的關鍵人物，並奪下大筆訂單，讓甲骨文在人工智慧（AI）熱潮中占據重要地位。
現年39歲的馬戈伊爾克，是甲骨文雲端基礎設施（OCI）創始員工之一。他曾任職於亞馬遜，來到甲骨文迅速晉升。今年54歲的西西利亞，是最近一任的Oracle Industries總裁，經歷包含管理特定業務部門的軟體應用程式，以及收購電子病歷公司Cerner。
兩名高層的晉升，顯示甲骨文及華爾街對雲端運算策略的重視，企業紛紛傾注數十億美元，以擴張驅動AI的基礎設施。
Evercore ISI分析師指出：「投資人已熟悉馬戈伊爾克及西西利亞，且他們獲拔擢，更穩固了雲端及產業業務，作為該公司成長動力的重要性。」
甲骨文股價在23日收盤上漲6%，反映投資人對接棒計畫態度樂觀。雖然企業領導人轉變，有時會引發投資人對不穩定性的擔憂，但分析師指出，兩名新任執行長已高度熟悉自身業務，且關鍵是，凱芝將留在公司，甲骨文表示，她將繼續擔任董事會副主席。
