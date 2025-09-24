川普發言 美製藥商股價大震盪

美國總統川普22日宣稱，孕婦服用止痛藥泰諾（Tylenol）與孩童自閉症有關聯，但當局未提供新證據，加上多數醫生並不贊同，泰諾製造商Kenvue股價23日於美股早盤隨即從低點翻紅，22日下殺7.5%收16.97美元，寫歷史收盤低，但23日早盤就大漲5.5%。

川普22日表示，自閉症與孩童施打疫苗、及孕婦服用泰諾有關聯。他說：「服用泰諾不好...強烈建議懷孕婦女限制使用，除非有醫療必要」。

然而，川普說法缺乏科學證據支持，政府也未發布新證據，一些分析師因而認為Kenvue股價有撐。花旗分析師寫道，川普宣布後，Kenvue的司法風險有限，但負面新聞可能會對泰諾銷售，造成部分衝擊。泰諾占Kenvue全球銷售的10%。

許多醫師反對川普所言，Kenvue也重申，泰諾的活性成分乙醯胺酚，與自閉症並無科學關聯，警告川普建議恐危及孕婦健康。Kenvue有上百件訴訟，指控泰諾與自閉症有關，但多數都遭駁回。