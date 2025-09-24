川普發言 美製藥商股價大震盪

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國總統川普22日宣稱，孕婦服用止痛藥泰諾（Tylenol）與孩童自閉症有關聯，但當局未提供新證據，加上多數醫生並不贊同，泰諾製造商Kenvue股價23日於美股早盤隨即從低點翻紅，22日下殺7.5%收16.97美元，寫歷史收盤低，但23日早盤就大漲5.5%。

川普22日表示，自閉症與孩童施打疫苗、及孕婦服用泰諾有關聯。他說：「服用泰諾不好...強烈建議懷孕婦女限制使用，除非有醫療必要」。

然而，川普說法缺乏科學證據支持，政府也未發布新證據，一些分析師因而認為Kenvue股價有撐。花旗分析師寫道，川普宣布後，Kenvue的司法風險有限，但負面新聞可能會對泰諾銷售，造成部分衝擊。泰諾占Kenvue全球銷售的10%。

許多醫師反對川普所言，Kenvue也重申，泰諾的活性成分乙醯胺酚，與自閉症並無科學關聯，警告川普建議恐危及孕婦健康。Kenvue有上百件訴訟，指控泰諾與自閉症有關，但多數都遭駁回。

自閉症 川普 孕婦

相關新聞

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI...

金價創高 漲破3,800美元

國際黃金期貨價23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨同步叩關這個整數關卡，主因美國聯準會（Fed）降息預期，以及中...

蘋果股價 扭轉頹勢

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等...

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九...

