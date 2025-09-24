大摩：記憶體迎超級循環 產業動能將延續至明年下半年

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電子據傳正在調漲DRAM和NAND快閃記憶體的第4季價格。（美聯社）
三星電子據傳正在調漲DRAM和NAND快閃記憶體的第4季價格。（美聯社）

摩根士丹利（大摩）指出，人工智慧（AI）榮景正帶來「記憶體的超級循環」預測記憶體產業的上行動能將延到明年下半年，讓南韓晶片業「迎來暖冬」。三星電子據傳正在調漲DRAM和NAND快閃記憶體的第4季價格。

輝達推出下一代AI繪圖處理器（GPU）Rubin後，預計LPDDR5需求將激增。同時，隨著雲端服務商從傳統硬碟（HDD）轉向固態硬碟（SSD），作為SSD核心元件的NAND需求也水漲船高，尤其是企業級固態硬碟（eSSD）。

大摩在名為「記憶體超級循環－AI漲潮推升所有船隻」的報告指出，近來下單、預計明年交付的eSSD，訂單量已經和今年總量相當，並預測eSSD需求激增，將導致NAND明年供給短缺多達8%。瑞銀（UBS）也預測，NAND價格將連續三季上漲，第3季漲3%，第4季漲5%，明年第1季再漲3%。

大摩也指出，受到雲端伺服器的晶片需求帶動，第4季DRAM平均價格已比目前水準高9%。

外媒和半導體產業消息來源23日指出，三星電子近期告知客戶，第4季將調高DRAM價格15%-30%，NAND也將上漲5%-10%。三星加入美光和Sandisk的漲價行列，凸顯生成式AI推升資料中心和AI推論系統的晶片需求。

SK海力士已正式暫緩漲價通知，但據傳正與客戶協調隨市況調漲價格的政策。半導體產業觀察人士說，三星與SK海力士正大量湧入高效能晶片訂單，包括高頻寬記憶體（HBM）、GDDR7與LPDDR5。

三星電子和SK海力士在用於eSSD的NAND全球市占率，合計超過六成。

大摩看好南韓半導體產業前景，將當地晶片製造商的投資評級，由「中立」上調至「具吸引力」，並調高三星電子目標價12%至9.6萬韓元。大摩也將SK海力士評級由「中立」上調至「加碼」，並調高目標價至41萬韓元。

半導體 漲價

延伸閱讀

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

美光勁揚帶動記憶體台廠 華邦電宜鼎創1年多新高價

相關新聞

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

經濟合作發展組織（OECD）23日上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，主因預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國AI...

金價創高 漲破3,800美元

國際黃金期貨價23日盤中破天荒漲破3,800美元大關，現貨同步叩關這個整數關卡，主因美國聯準會（Fed）降息預期，以及中...

蘋果股價 扭轉頹勢

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等...

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

在美國總統川普試圖顛覆全球貿易之際，歐盟和印尼23日正式簽署全面經濟夥伴協定（CEPA），將取消大多數商品關稅，為持續九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。