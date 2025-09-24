大摩：記憶體迎超級循環 產業動能將延續至明年下半年

摩根士丹利（大摩）指出，人工智慧（AI）榮景正帶來「記憶體的超級循環」預測記憶體產業的上行動能將延到明年下半年，讓南韓晶片業「迎來暖冬」。三星電子據傳正在調漲DRAM和NAND快閃記憶體的第4季價格。

輝達推出下一代AI繪圖處理器（GPU）Rubin後，預計LPDDR5需求將激增。同時，隨著雲端服務商從傳統硬碟（HDD）轉向固態硬碟（SSD），作為SSD核心元件的NAND需求也水漲船高，尤其是企業級固態硬碟（eSSD）。

大摩在名為「記憶體超級循環－AI漲潮推升所有船隻」的報告指出，近來下單、預計明年交付的eSSD，訂單量已經和今年總量相當，並預測eSSD需求激增，將導致NAND明年供給短缺多達8%。瑞銀（UBS）也預測，NAND價格將連續三季上漲，第3季漲3%，第4季漲5%，明年第1季再漲3%。

大摩也指出，受到雲端伺服器的晶片需求帶動，第4季DRAM平均價格已比目前水準高9%。

外媒和半導體產業消息來源23日指出，三星電子近期告知客戶，第4季將調高DRAM價格15%-30%，NAND也將上漲5%-10%。三星加入美光和Sandisk的漲價行列，凸顯生成式AI推升資料中心和AI推論系統的晶片需求。

SK海力士已正式暫緩漲價通知，但據傳正與客戶協調隨市況調漲價格的政策。半導體產業觀察人士說，三星與SK海力士正大量湧入高效能晶片訂單，包括高頻寬記憶體（HBM）、GDDR7與LPDDR5。

三星電子和SK海力士在用於eSSD的NAND全球市占率，合計超過六成。

大摩看好南韓半導體產業前景，將當地晶片製造商的投資評級，由「中立」上調至「具吸引力」，並調高三星電子目標價12%至9.6萬韓元。大摩也將SK海力士評級由「中立」上調至「加碼」，並調高目標價至41萬韓元。