蘋果股價 扭轉頹勢
iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等待出貨時間在iPhone 17系列中最短，可見需求疲弱，若標準版的強勁表現不足以抵銷Air和Pro機型的疲弱，「產品組合恐怕會比去年更糟」。
蘋果今年上半年走勢震盪，新款iPhone 17上市後引發新一波換機潮，扭轉股價頹勢。蘋果股價今年一度重挫30%，近一個月來已反彈近12%，周一再漲4.3%。
不過，美銀的莫罕也提醒，出貨時間未必能反映全貌，因為這取決於供給和需求，「一般來說，外型差異化的機種通常會帶來更高需求。但蘋果可能已經預先估算，並備足庫存，這就能解釋為什麼出貨時間較短」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言