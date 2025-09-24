快訊

蘋果股價 扭轉頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

iPhone 17上市，以標準版iPhone最受市場青睞，但Jefferies分析師李裕生指出，iPhone Air的等待出貨時間在iPhone 17系列中最短，可見需求疲弱，若標準版的強勁表現不足以抵銷Air和Pro機型的疲弱，「產品組合恐怕會比去年更糟」。

蘋果今年上半年走勢震盪，新款iPhone 17上市後引發新一波換機潮，扭轉股價頹勢。蘋果股價今年一度重挫30%，近一個月來已反彈近12%，周一再漲4.3%。

不過，美銀的莫罕也提醒，出貨時間未必能反映全貌，因為這取決於供給和需求，「一般來說，外型差異化的機種通常會帶來更高需求。但蘋果可能已經預先估算，並備足庫存，這就能解釋為什麼出貨時間較短」。

