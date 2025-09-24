輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中心，這將創下歷來對非上市企業的最大投資金額，幾乎相當於微軟創辦人蓋茲的淨資產，甚至美國緬因州的全年ＧＤＰ。外媒形容，台裔美籍的輝達執行長黃仁勳在華爾街站穩腳步，崛起為「資訊科技界皇帝」。

輝達承諾分階段協助OpenAI打造用電規模達十ＧＷ的下一代ＡＩ數據中心，配備數百萬顆圖形處理器（ＧＰＵ）支援先進ＡＩ模型開發。這個等級所需的電力與晶片規模，大到等於輝達一年產能的總和。

投資非上市企業 金額創新高

這筆投資創下歷來對非上市企業的最高投資金額紀錄。商業內幕報導，這幾乎等於微軟創辦人蓋茲的一○五○億美元淨資產；或緬因州二○二四年ＧＤＰ約九百八十億美元，也可以換算成五十場流行樂天后泰勒絲巡演，每場總收入約廿億美元；或是運動鞋品牌Nike的市值，約一○五○億美元。

南韓媒體News 1報導，黃仁勳近期接連出手大規模投資，他十八日宣布斥資五十億美元入股英特爾，取得百分之四股權，英特爾股價應聲暴漲百分之廿二點七，輝達自家股價也上漲百分之三點四九；廿二日他再拋出投資OpenAI，帶動輝達股價大漲近百分之四。ＡＩ伺服器專業公司甲骨文（Oracle）也預期將受惠，股價上揚百分之六點三一，相關個股全面走高。

華爾街看好這筆投資。分析指出，黃仁勳的出手不僅牽動單一企業股價，更推動整體美股行情，顯示他已成為足以左右市場情緒的超級實力派。

專家料黃再出手 鞏固影響力

與此同時，特斯拉執行長馬斯克則因電動車銷量下滑及多重挑戰陷入困境，無力展開類似投資，兩人境況形成鮮明對比。專家預期，黃仁勳短期內將持續積極出手，進一步鞏固其市場影響力。

華爾街日報報導，輝達建立的數據中心用電規模，大約等於八百萬戶家庭用量總和。根據雙方簽署意向書，第一批ＧＷ規模的輝達系統可望於二○二六年下半年部署，合作計畫進一步細節未來幾周可望拍板。

黃仁勳廿二日對ＣＮＢＣ新聞頻道說，「這是非常龐大的計畫」，他形容OpenAI是「史上成長最迅速的軟體公司」。

輝達與OpenAI共同聲明說，這項計畫將充實兩家公司目前與多個夥伴的合作項目，包括微軟、甲骨文、軟銀、星際之門等，目標重點在打造全世界最先進ＡＩ基礎建設。

OpenAI執行長奧特曼表示，輝達將建立的是全新數據中心，「如果不這麼做，我們沒辦法推出民眾想要的服務，也沒辦法一直推出更好的ＡＩ模型」。他表示，輝達與微軟都是OpenAI的「被動投資者」，OpenAI仍是非營利機構，董事會也由OpenAI自行掌控。