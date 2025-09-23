輝達借出招牌與資金 鞏固AI晶片需求與產業繁榮

輝達以超大手筆對OpenAI投資1千億美元，資助興建數據中心，與輝達之前對多家科技業者的投資行動如出一轍，目的是要鞏固人工智慧（AI）產業的繁榮。輝達各項交易的共同點，就是把本身的招牌與財務力量借給一些較小的夥伴。

除了OpenAI之外，過去一年來輝達先後對許多大型科技公司進行策略性投資。目前輝達擁有雲端業者CoreWeave的7%股權，而CoreWeave則將大量的數據中心能力租用給OpenAI、微軟及其他AI業者。本月稍早時輝達與CoreWeave簽下63億美元的合約，由輝達買回CoreWeave任何閒置的雲端能量，直到2032年4月為止。

上周輝達並宣布對英特爾投資50億美元，這項夥伴關係包含研發新產品，讓輝達能夠將本身的繪圖處理器（GPU）與英特爾設計的處理器更容易連結，讓輝達在個人電腦市場擁有更深厚的基礎。今年3月時輝達也加入一項全球性的AI夥伴關係，成員包括xAI，並計劃投資數十億美元於AI設計中心及能源基礎建設。

輝達一再運用投資人對輝達前景的信心，藉由與輝達首要客戶進行交易、建立夥伴關係以及鉅額投資，來協助強化輝達的供應鏈夥伴。一些投資人指出，這些交易是一種「循環」，亦即輝達藉由支持新創企業及其他公司，來促進或推升該公司AI晶片的需求，而這些公司能夠用這些資金或新增的流動性來購買輝達的晶片。

據NewStreet研究公司估計，輝達對OpenAI每投資100億美元，OpenAI將支出350億美元來買輝達的晶片。這種安排雖將使輝達尖端晶片的獲利率降低，但卻保證需求能夠持續，並為資金困窘的AI公司提供金援。分析師預測，輝達將與xAI及其他「現金吃緊」的AI業者做成類似的交易。

輝達22日宣布對OpenAI的投資後，當天股價市值激增近1,600億美元，同時並鞏固輝達與OpenAI的關係；另一方面，也使一些擔憂OpenAI財務的人士閉嘴。

輝達的投資，無異於對OpenAI投下「信任票」。OpenAI的全球使用者成長至7億人次，但仍難以規劃出獲利路徑。OpenAI執行長奧特曼之前曾預料，要到2029年才會首次出現獲利，而在這之前將總共虧損440億美元，這還是OpenAI尚未承諾將購買昂貴的晶片，以及向博通及甲骨文租用數據中心之前的預估。

AI業界主管預期輝達這次大手筆投資，將使OpenAI能夠取得比以往更低廉的資金。以往每當OpenAI必須取得數以千計的輝達晶片時，都是透過雲端服務供應業者及一些「新雲端」公司作為中介者，由這些業者發展數據中心，購買晶片，然後OpenAI支付權利金給這些業者，來租用數據中心，而這些雲端業者所支付的利息最高達到15%。例如微軟支持的雲端計畫，所要求利率在6%到9%之間。

但反觀輝達，則享有市場上幾乎無可動搖的信心，股價也衝天而起。市場信心讓輝達能夠以本身的財務實力，或發行新股，來挹注這些AI基礎設施的成本，這對OpenAI而言是相當低廉的資金來源。